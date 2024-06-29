Такое удовольствие для самой популярной операционной системы из экосистемы Windows будет стоить как минимум €24,95 в год.

Желание сохранить нормальную работоспособность операционной системы в сетевом мире, состоящем из цифровых опасностей и аппаратно-программных уязвимостей, вполне можно понять. Но что делать, когда официальная поддержка самой популярной операционной системы компании Microsoft заканчивается в октябре будущего года? Речь идёт об ОС Windows 10, которая, несмотря на свой выход почти что 10 лет тому назад в 2015 году, более чем в 2 раза превышает по популярности своего более молодого сменщика в лице Windows 11, который вдобавок до сих пор находится в сыром состоянии, то и дело намертво зависая от обновлений безопасности, как это прямо сейчас происходит с патчем под именем KB5039302.

Так на портале Neowin указано, что пользователи, для которых в приоритете получение патчей безопасности и после октября 2025 года, могут воспользоваться услугой сервиса 0Patch, создатели которого за фиксированную годовую плату обещают поддержку неофициальными обновлениями аж до 2030 года.

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О самом сервисе известно, что ранее он оказывал в режиме 24\7 крайне стабильную отправку обновлений на Windows 7, Windows Server 2008 и Microsoft Office. А прямо сейчас сервис микропатчей «ведёт» сразу шесть версий Десятки.

И тут возникает вполне закономерный вопрос: зачем какой-то сторонний поставщик услуг в виде обновлений безопасности, если есть проверенный официальный канал – Extended Security Program. Правда который тоже платный. А ответ довольно простой: хотя сервис от Майкрософт и обещает поддержку и после октября 2025 года, его длительность ограничена 36 месячным периодом, тогда как 0Patch обещает 60 месяцев поддержки.

Второй неоспоримый довод в пользу стороннего канала поставки обновлений, это разница в цене. Бывшее детище Билла Гейтса обязуется поставлять патчи безопасности для Windows 10 за 61 доллар, тогда как 0Patch за один год платной подписки просит 24,95 Евро. Причем с каждым новым годом стоимость использования платной расширенной программы обновлений Windows будет последовательно увеличиваться.