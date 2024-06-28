Американская Microsoft решила исключить очередное распространение обновления Windows 11, приводящего к серьёзной ошибке при запуске системы. Речь идёт о заплатке под номером KB5039302, после установки которой появляется неиллюзорный шанс получить пока что неустранимую ошибку. И если это случилось, предупреждает сетевой портал Neowin, ваш компьютер перестает запускаться.

Корпорация выпустила экстренное уведомление, что программное исправление, выпущенное позавчера, является основным источником так называемого бесконечного цикла перезагрузки. Как уточнено в публикации, наиболее частыми системами, подверженными новой напасти, являются клиентские ОС Windows 11 в ревизиях 22H2 и 23H2.

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К настоящему дню решить серьёзную проблему попросту не удаётся. Поэтому обычные пользователи, максимум, на что могут рассчитывать, так это самостоятельно отказаться от установки данного обновления, о чем пишет портал «Газета.ру».

Тем временем дали свой комментарий и в пресс-службе Майкрософт, сделав уточнение, что наивысший шанс получить ошибку есть у пользователей с установленными CloudPC, DevBox или Azure Virtual Desktop.