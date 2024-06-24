Все уничтоженные бронемашины входили в состав 47-й ОМБр «Магура», использующей Bradley и остальные зарубежные образцы бронетанковых вооружений.

Что такое высокие потери иностранной боевой техники, столь редкой в рядах ВСУ и поэтому дефицитной, показали кадры российского объективного контроля, записанные пролетавшим над местом недавних боёв беспилотным разведывательным аппаратом российской армии. Так высокочувствительные сенсоры дрона запечатлели потерянные в активной фазе боёв бронеединицы иностранного производства, составляющие взвод выбитых военнослужащими ЦВО боевых машин пехоты Bradley. Ощутимые для украинской армии потери были зафиксированы в районе поселения Сокол в донецком регионе.





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Что интересно, все эти американские боевые машины, переданные Вашингтоном для усиления наступательных возможностей украинской армии, были уничтожены в разные промежутки времени, но были поражены в одном месте.

Первая гусеничная машина была повержена одним из выстрелов гаубицы ВС РФ. Потом её спалили дотла ударные версии БПЛА.





Несчастливый участок местности со скоплением иностранной бронетехники.





Две остальных украинских БМП перешли в разряд металлического «вторсырья» с промежутком в один день, когда первую из пары машин военнослужащие РФ разрушили метким огнём 6 мая, добавив для круглого счёта, спустя сутки ещё один пораженный Брэдли.

О подбитой технике известно, что все уничтоженные бронемашины входили в состав «элитной» 47-й ОМБр «Магура», использующей Bradley и остальные зарубежные образцы бронетанковых вооружений.