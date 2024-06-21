Даже отклонение на 10 метров от первоначальной точки прилёта не оставило шансов подразделениям ВСУ, расположенным в кирпичном укрытии.

Всеразрушающую мощность авиационной бомбы, эквивалентную подрыву тактического ядерного заряда, ощутили на себе украинские военнослужащие, имеющие несчастье быть размещенными в так называемом пункте временной дислокации в населённом пункте Липцы, расположенном под Харьковом. Так на украинский ПВД была сброшена бомба ФАБ-300 с рулевыми элементами и электронным блоком коррекции, известными под аббревиатурой УМПК. О мощном разрушительном воздействии нового российского спецбоеприпаса воздушного запуска, впервые использованном ВС РФ при штурме крупного предприятия «Азовсталь» в 2022 году в Мариуполе, рассказал немецкий военный аналитик и штатный обозреватель германского издания Bild – Юлиан Репке.





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"Чистокровная" ФАБ-3000 без крыльев и управляющей электронной схемы.





По словам военного блогера, украинские войска подверглись воздействию управляемой модификации ФАБ-3000 M-54, способной планировать в самостоятельном режиме порядка несколько десятков километров.

В качестве аргументации своих слов репортёр разместил видеокадры, записанные на оптические сенсоры беспилотного аппарата российской аэроразведки, в момент удара находившегося как раз над местом точного удара российской авиации.

Как стало известно, российский оборонно-промышленный комплекс именно в минувшем феврале активизировал производственные процессы в рамках возвращения производства ФАБ-3000 и дал старт массовому производству крупных авиабомб.





Удар УМПК ФАБ-3000 по местоположению ВСУ в Липцах под Харьковом.





До последних модификаций эта ФАБ представляла собой классический свободнопадающий боеприпас. Но с оснащением дополнительными модулями, благодаря которым бомба может продолжать лететь дальше и управлять при этом своим курсом, она получила статус управляемого вооружения.

Главный плюс такого решения – это возможность атаковать позиции украинской армии, находясь на удалении от активно действующих украинских зенитных установок западного производства, неспособных осуществить перехват за несколько десятков километров от места пуска.

И по мнению украинского экс-полковника Олега Старикова, один разрыв ФАБ-3000 соответствует по своей разрушающей мощи взрыву тактического ядерного заряда.