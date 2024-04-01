Ядерная боеголовка тактического уровня равна по мощности 1,5-2 килотоннам в тротиловом эквиваленте.

Для украинской армии массовое использование планирующих бомб ВКС РФ стало очень неприятным «сюрпризом»: как сообщает местная пресса и собственно сами пережившие бомбардировки российскими авиационными боеприпасами военнослужащие ВСУ, к прилёту ФАБ-250 и ФАБ-500 ещё можно как-то «привыкнуть», если они взорвались вне зоны прямого поражения, а наблюдатель ВСУ находился вне пределов 500-метровой зоны от эпицентра детонации, то использование фронтовым бомбардировщиком Су-34 «умной бомбы» ФАБ-1500 делает шанс на психологическую и моральную адаптацию практически околонулевым. Взрыв этой бомбы даже на удалении в 1 километр превращает внутренний мир солдата в ком страха и непрекращающихся психологических проблем. Причем речь была о «простой версии» полуторатонки. А при использовании вакуумной бомбы ОДАБ-1500 с модулем УМПК, последствия ещё тяжелее. Но как заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков, командованию ВСУ ещё рано «радоваться»: ОПК РФ освоил производство ФАБ-3000. Последние по мощности аналогичны взрыву тактического ядерного оружия. Соответствующая запись появилась в ТГ-канале «ПолитНавигатор».





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Источник фото: Известия





По мнению Старикова, взрыв БЧ трехтонной бомбы эквивалентен подрыву 1,6 килотонны тротила. Именно такая взрывная мощь у обычного тактического ядерного заряда, ударное воздействие которого соответствует диапазону в 1,5-2 килотонны. Падение такой спецверсии гарантированно превращает в мелкий щебень практически любой укрепрайон.

И по финальному заявлению бывшего старшего офицера украинской спецслужбы, если российские конструкторы смогут реализовать в металле планирующий управляющий модуль для этого боевого комплекта и дооборудовать Ту-22М3 до уровня использования такой бомбы-планера, то морально-психологическое состояние личного состава украинской армии будет соответствовать отрицательным величинам.

И к большому сожалению украинского военно-политического руководства, даже несмотря на мощность, эквивалентную ядерному оружию тактического уровня, ФАБ-3000 – это конвенциональное вооружение, на которое не напишешь жалобу в ООН или в Пентагон.