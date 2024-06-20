В рейтинге лишь одна российская марка, но она занимает архиважное место на вершине пирамиды продаж, подпустив на второе место китайских конкурентов с разницей в 14 млрд. рублей.

За прошлый месяц российские любители легковых автомобилей сделали на 347 млрд. рублей богаче производителей и дилеров авто, о чем свидетельствуют исследования «Автостат-Инфо». Отечественная организация, занимающаяся аналитикой, утверждает, что «срединный» весенний месяц, принёс гораздо больше прибылей автокомпаниям, увеличив их капитал на 413 млрд руб.

А если взять предшествующий летнему периоду временной отрезок, с минувших января по май, то была потраченной на покупку личного железного коня сумма в 1,8 трлн. рублей. Причем отечественного любителя больше всего привлекла покупка российской Лады, на которую покупатели из России раскошелились на целых 50,5 млрд. рублей.

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Призером своеобразного соревнования оказался китайский Chery, за который было выплачено порядка 37,3 млрд. рублей. А вот «бронза» досталась тоже китайской марке Geely. Разница тут между вторым и третьим местом довольно скромная: всего 1 млрд. рублей. Позволяющая таким образом утверждать, что на покупку Джили было потрачено 36, 3 млрд. в отечественной валюте.

Четвертое место у ещё одного китайского бренда. На этот раз Haval, филиал которого в России смог получить 35,4 млрд. выручку. Пятое место ушло четвертому китайцу в пятерке – Changan с его 26,7 млрд. Замыкают десятку рейтинга Exeed, Omoda, Tank, Jetour.









А вот ушедшим официально из России западным автомобильным концернам от отечественного автомобильного пирога перепало много меньше: BMW заработала 9,2 млрд. рублей, а их вечные конкуренты из стана Mercedes-Benz – только лишь 9,2 млрд.