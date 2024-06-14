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Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования

Сил купировать все выпады российской армии у Генштаба ВСУ не хватает из-за невероятных политических ошибок, допущенных на протяжении двух лет российской СВО – Владимиром Зеленским и его советниками.
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   Пока Владимир Зеленский и его высшие военачальники в угоду политическим требованиям первого старались как можно жестче удерживать оборонительные позиции украинской армии, совсем не считаясь с потерями среди опытного личного состава и «разбазариванием» дефицитной бронетехники, а то и дело «задумываясь» об организации масштабного контрнаступления, уже сейчас вовсю пожинают плоды своей военной «близорукости». Речь идёт об успехе сегодняшнего дня российской армии, наступающей сразу на нескольких направлениях в неожиданных точках проникая всё глубже в украинские порядки. Такая тактика привела к тому, что Александр Сырский, имеющий крайне скудные резервы оперативного и стратегического планов, вынужден распылять ударные силы ВСУ на всё большем протяжении зоны боевых действий. Причем украинский Генштаб находится на развилке мыслей: предположительно россияне могли начать «летнюю битву», а возможно это – стратегия прошлогодней осени, когда шаг за шагом российские штурмовики, пусть небольшими усилиями, но всё-таки с явственным ощущением успеха, продолжают продвигаться вперед, выбивая одновременно почву из под уставшей невероятно украинской армии. Как бы то ни было, тактика, выбранная генералом Герасимовым, работает: сначала украинская оборона «внезапно» треснула под Очеретино, дав распуститься во все стороны так называемому «очеретинскому цветку», либо событие совсем недавних дней, когда в украинской армии началось очередное перекладывание ответственности за оставление оборонительных узлов рядом с Новоалександровкой, когда та самая 110-я ОМБр, «прославившаяся» в подобных действиях ранее, стала спорить с одной из бригад ТрО и 115-й ОМБр, кто из них больше виноват в «неожиданном» отходе с позиций.


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Генерал армии глава российского Генштаба – Валерий Герасимов.


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    И возвращаясь к истории с падением Очеретино, представляющим главную стратегическую точку обороны ВСУ под Авдеевкой, которая лопнула без больших боёв за неё. Именно здесь отечественная разведка, прекрасное планирование штабных офицеров и оперативная подготовка, позволили подготовить невероятной внезапности удар в стык подразделений со слабой боеспособностью и воинской дисциплиной. Из-за чего один украинский батальон дезертировал, не ставя в известность об этом два других подразделения ВСУ, после чего последним с большими потерями пришлось спешно отступать.

   И вот это вот всё, согласно заключениям иностранных журналистов из издания Myśl Polska, позволяет российской армии выгонять украинские вооруженные силы со всё новых и новых посадок и узлов обороны.

   Причем, как пишут зарубежные корреспонденты, запоздалая военная помощь, выделенная Белым домом, и вовсе не сыграла никакой спасательной роли: отступление украинской армии продолжается, а та самая стратегия «тысячи ран» продолжает приносить успех ВС РФ.

   Не стоит забывать и про действия генерала ВДВ Михаила Теплинского, закончившего существование так называемого крынкского плацдарма, смысл которого на военном уровне не совсем понятен: наступать прекрасно подготовленные, но оставшиеся без тяжелой техники украинские морпехи были неспособны, лишь иногда показываясь из полуразрушенных подвалов по ту сторону от Херсона. Причем, как уверен сотрудник издания Кшиштоф Подгурский, украинский Генштаб продолжает платить за свою «бесценную ошибку» – одно из самых подготовленных подразделений украинской армии вместе с иностранными специалистами, среди которых были и польские добровольцы, находилось практически полгода на правом берегу Днепра, демонстрируя свою бесполезность здесь, тем самым наглядно показывая, чем может обернуться верховенство политиков в армии, а не призыв к достижениям военной науки и здравого смысла.

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   Именно наступление 10 мая российских сил под Харьковом прекратило бессмысленное нахождение в топях и болотах херсонской поймы 36-й бригады украинских морпехов, направленной на территорию Слобожанщины для купирования прорыва штурмовиков ВС РФ, просочившихся сквозь решето украинской обороны здесь. О последней можно сказать пару нелицеприятных слов, когда возведение такой важной и такой нужной линии обороны было позволено частным подрядчикам, путём больших взяток решивших лишь «сделать вид», что они будто бы что-то «фортифицируют». Нашумевшие весенние кадры, как так называемые зубы дракона лежат вповалку стройными рядами вдоль обочин украинских дорог, а не находятся рядом с окопами, связанные толстой металлической цепью, позволило элитным частям ВС России попросту легкой прогулкой продвинуться к ничего не подозревающим украинским силам, у которых по методу направленных помех небывалой мощности были дезактивированы спутниковые терминалы связи Starlink. Из-за чего появление подготовленных бойцов из российского стана никто увидеть здесь и не ожидал.

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    Кроме того, неудачные оправдания украинских генералов и иных официальных лиц, заявлявшие дружным хором, что возведение капитальных бетонированных линий обороны рядом с российской границей невозможно в принципе, никоим образом не помешало провернуть подобный трюк уже российской стороне, возводящей прямо в зоне боевых действий всего лишь в 2,5 км от текущей ЛБС под Волчанском свою капитальную линию обороны.

   Коррупция и незаинтересованность в успехах ВСУ – вот «приговор» для украинских гражданских и военных чиновников, - утверждает Подгурский.


Зубы дракона, "пылящиеся" без дела где-то на просторах Харьковщины.


    И передвигаясь по карте боевых действий, польский журналист направил свой взор на другой театр боевых действий, где руководитель общевойсковой академии российской армии, высший офицер Александр Романчук, возглавляющий группу «Восток», без лишних усилий отбил практически все завоевания украинской армии, которая растратила весь свой наступательный потенциал на эти достижения. Тогда кстати ВСУ командовал «железный генерал» Валерий Залужный, отправленный после провала контрнаступа сначала на военную пенсию, а затем и в почётную политическую ссылку послом в Великобританию. Прошлогодние успехи в Запорожской области украинской армии обнулились, как и её элитные ударные части с западной бронетехникой и подготовленным специалистами НАТО пополнением. А тем временем Романчук готов организовать два локальных участка для потенциального прорыва.    

   Не очень приятная ситуация для Зеленского и Сырского сложилась и в районе южного фланга Донецка, где генерал Кузовлев прорывается к стратегически важной трассе 00532. Именно эта транспортная артерия «питает» высокой важности донбасский город Угледар, представляющий собой самую настоящую крепость.


План предполагаемого российского наступления под Донецком по мысли украинского активиста Машовца.


   Возвращаясь к оставленному ВСУ Очеретино. Именно здесь продолжают свое наступление уже российские морпехи, двигаясь в направлении Покровска.

   Кроме того, в качестве «засадного полка» в Донецке, находится большой резерв генерала Андрея Мордвичёва, ожидающего благоприятных условий для прорыва.

   Как раз подобный момент может возникнуть после того, как украинское командование отправило в район Харькова часть сил из-под Часова Яра, где передислокация уже привела к потере важного укрепрайона «Канал», защищающего оперативной опасностью опорных узлов, размещенных в местных высотках остальную часть города. Здесь действуют, согласно подсчётам польских аналитиков, как минимум четыре российских бригады, прикрываемых звеньями оперативно-тактической авиации в составе штурмовиков и бомбардировщиков.

   Продолжается наступление российских сил и в районе харьковских Тернов, где политический урон, если Харьков будет оставлен ВСУ, мигом перекроет все достижения украинской армии, имеющиеся в багаже украинского Генштаба.

   Поэтому Сырскому ничего не остаётся, как вливать в харьковский редут как можно больше сил и средств, с таким большим трудом переброшенных с остальных направлений в украинское приграничье. Кроме того, главный украинский генерал, во что бы то ни стало, должен отбить и маленький приграничный Волчанск, ставший своеобразной ловушкой: как перемололи россияне самую боеспособную украинскую армию в прошлогоднем контрнаступе, так и сегодня Герасимов хочет поступить с остатками украинских сил, что уже достигается отечественной артиллерией и авиацией.


Су-34 с подвесным вооружением.


   То самое любимое российское «перемалывание» украинских резервов страшит Сырского, учившегося в РФ и хорошо понимающего действия отечественных генералов, осознающего, что после битвы за Волчанск украинская армия может попросту перестать существовать.

   И хотя, как утверждает Подгурский, стремительных танковых прорывов из эпохи ВМВ на полях СВО не будет, ввиду господствования беспилотных разведчиков и всевидящих спутников, «тактикой тысячи порезов», ослабившей ВСУ, российские солдаты и офицеры вынуждают украинскую армию постоянно откатываться на Запад дальше. Пока украинское военно-политическое руководство, надеется «дожить» до политического урегулирования конфликта между Украиной и Россией. И что больше всего заставляет волноваться  Подгурского, Владимир Путин и его генералы не торопятся, варя на медленном огне ВСУ, как ту лягушку из пословицы.

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