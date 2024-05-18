Иностранным журналистам из Washington Post это событие не кажется простым совпадением.

Украинские военные не были готовы к российскому наступлению в Харьковской области из-за внезапно возникшей неисправности в терминалах спутниковой связи и интернета – Starlink. О необычном случае, резко понизившем обороноспособность ВСУ на Слобожанщине, своих читателей ознакомили в Washington Post.

Причем, как утверждают американские журналисты, украинский Генштаб наверняка знал, что ВС РФ перейдут в наступление на харьковское приграничье. И имел разведывательную информацию ещё за несколько месяцев до событий 10 мая. Но резкий прорыв на северо-восточном направлении всё равно удивил украинских генералов.

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Известно, что неделю назад украинская 125-я бригада ТрО запустила множество разведывательных БПЛА в направлении российского расположения войск, фиксируя, как рядом с границей происходит концентрация пехотных штурмовых групп и накопление артиллерийских подразделений. Но именно 10 мая все видеотрансляции, запущенные в режиме реально времени, получили серьёзный сбой. Как оказалось, проблема возникла «не по сама по себе», а из-за целенаправленного воздействия направленных и сильных помех. «Радиоэлектронную атаку» провели подразделения РЭБ российской армии, сумевшие в урочный час для украинской обороны подключиться к подготовке атаки штурмовых групп РФ.









Как заявил офицер ВСУ, командовавший подразделением беспилотных разведчиков, его группа попросту «ослепла». Командующий с полевым позывным «Артист» отметил, пока среди его подчиненных царила атмосфера взволнованности и неопределенности, никто не видел, как ВС России продвигались в направлении украинских позиций, а пульты управления дронами попросту отказывались работать. Координация в других воинских подразделениях также пострадала: всё что могли сделать военные ВСУ, так это отдавать и слушать приказы посредством мобильных телефонов и обычных радио-переговоров.





Так "строили" линию обороны под Харьковом





Но помимо провалов в коммуникации между различными войсковыми подразделениями, американские корреспонденты объяснили, что по какой-то неизвестной причине украинская оборона на Харьковщине на удивление оказалась практически «прозрачной», так называемые «зубы дракона» на одном из направлений попросту остались лежать на обочине дороги, «никому не нужные».