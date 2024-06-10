Приказ на своевременное отступление из микрорайона Канал в Часов Яре не поступил, поэтому запланированного отхода подразделений ВСУ не случилось.

Запоздалое отступление разрозненных групп украинской армии из части Часова Яра, когда приходится пересекать канал Северский Донец-Донбасс, приводит к повышенному уровню потерь в ВСУ. Всё из-за того, что отступающие оказываются в огневом мешке. Так одновременной атаке сразу с трёх направлений украинские силы подвергаются, принимая снаряды с Калиновки, позиционного расположения ВС РФ под Ивановским и с восточного фланга, расположенного в микрорайоне Канал. На это указывает ТГ-канал «Военное обозрение».

При этом стоит учитывать, что украинским отрядам приходится использовать вариант не с организованным отступлением, а отходить в хаосе городских боёв, из-за чего в условиях неразберихи их атакуют не только российские штурмовики, но и собственные коллеги по оружию, принимая их за передовые группы разведчиков ВС РФ.

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Вместе с тем, отступая за канал отошедшие украинские части вряд ли усилят новые рубежи обороны, так как из-за позднего во времени приказа на отход большая часть военнослужащих таких оборонительных групп слишком измотана и понесла ощутимые потери в более ранних сражениях.

А мы тем временем вспомним, что получить преимущество в новой битве за Часов Яр позволила своевременно начатая харьковская наступательная операция, позволившая «разгрузить» донецкую ЛБС и вынудившая главкома ВСУ Александра Сырского перебросить часть самых боеспособных бригад на усиление позиций украинской армии под Харьков.