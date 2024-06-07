Куда пошли 7 млрд. гривен бюджетных денег украинского правительства, выделенных на возведение укрепленной линии, вопрос риторический.

Российские подразделения радиоэлектронной разведки смогли захватить видеопоток украинского дрона-наблюдателя и получить доступ к разведывательным материалам беспилотника. Как выяснилось, текущей миссией ДПЛА украинской армии было задание провести исследование предполагаемой линии обороны, выстроенной на харьковском операционном направлении. О ситуации с последней рассказали в ТГ-канале «Развед Дозор».





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Ознакомившись с видеоданными, можно заметить, что вместо многометровых земляных траншей, укрепленных должным образом деревянными досками-распорками и бетонированными узлами обороны, перед взором российских специалистов предстала картина полуразвалившихся полос окопов и высыпанных в большую кучу бетонных «зубов дракона».

Новость о том, что так «высококачественно» строят оборонительные укрепления не только на одном участке украинской обороны, но и в других местах, далеко не новость. Ещё ушедшей весной Украину сотрясали майские известия, когда выяснилось, что «встречать» российскую армию будет не линия Мажино, а коррупция и бездействие украинских чиновников, решивших поживиться на выгодных государственных подрядах местного правительства.