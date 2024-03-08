Поздно перебрасывать пехотный резерв, когда УМПК стали выпускаться крупными сериями

Город-крепость Авдеевка не стала непреодолимой преградой для набравшей ход штурмовой активности ВС РФ, смявший бетонные бункеры и фортификационные сооружения внутри городской агломерации при помощи многократного воздействия планирующих КАБов и мощного огня тяжелой артиллерии. И как оказалось, всё это стало большим сюрпризом для украинского Генштаба, до самого конца не верившего в принципе в возможность отдать «неприступный» город в руки россиянам. Но история не терпит сослагательного наклонения и теперь ВСУ стараются если не удержать текущую линию обороны по линии Орловки, Бердычей и Очеретино, то хотя бы не сильно от неё отступиться. Для этого, как рассказали в ТГ-канале «Военная хроника», под оставленную ранее Авдеевку украинское военно-политическое руководство перебрасывает силы семи свежих подразделений, каждое из которых подразумевает под собой полноценную бригаду.

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Пораженный Humvee в районе Авдеевки. Источник фото: РИА Новости

Сама Авдеевка пала 17 февраля, когда ВС РФ принудили в экстренном порядке оставить город опустошенных постоянными огневыми налётами бойцов 110-й отдельной бригады ВСУ.

Ранее зарубежные масс-медиа заключили, что оставление укрепленного городского пункта стало возможным ещё и потому, что украинские силы невероятно истощены не только с моральной точки зрения, но и чисто физически, сражаясь в ситуации острого дефицита личного состава и боеприпасов. С другой стороны, без серьёзных ошибок подобная ситуация была бы невозможной, если бы генералитет ВСУ более тщательно планировал предстоящие сражения.