Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В зону СВО отправили для испытаний УАЗ с новой противодроновой и противоосколочной защитой
Заявлено использование в качестве противоосколочного компонента передовых материалов и технологий.

   Для защиты российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации на Украине специалисты «НИИ стали» и сотрудники «Металл Инвест» в совместной творческой работе придумали идею и воплотили её на практике в виде конкретных решений для оснащения российского вездехода из линейки УАЗ. Речь идёт о противодроновой и противоосколочной системах защиты.

   Как указывается в совместном пресс-релизе, в настоящий момент на полях сражений СВО основные потери колёсной техники происходят из-за воздействия осколочного фактора разорвавшихся в непосредственной близости различных боеприпасов, либо из-за прямого воздействия fpv-дронов.

реклама

   Для решения последнего фактора достаточно обычно бывает использования ставшей уже живой классикой противодроновой сетки. А вот оснащение колёсного шасси на базе УАЗ защитой от осколков, плотно связанной с методами композитных фракций – это что-то новенькое. Речь идёт о высокотехнологичной комбинации титана и СВМПЭ. Последний представляет собой сверхвысокомолекулярный полиэтилен.

   И чтобы понимать что здесь прорывного и новаторского, достаточно принять тот факт за чистую монету, что легковой автомобиль повышенной проходимости УАЗ – это не танк и даже не бронеавтомобиль, которые изначальными конструкторскими решениями «предрасположены» к дополнительному дооснащению тяжелыми бронеплитами или блоками динамической защиты. Максимум, что раньше удавалось сделать в угоду сниженным скоростным характеристикам, приделать тонкие листы стали к вездеходу. Теперь же опытный образец получил достаточно легкую защиту с повышенной стойкостью к осколкам, которую без проблем можно интегрировать на штатные детали капота, дверей и внешнего корпуса машины.

#бронированный уаз #металл инвест #нии стали #уаз для зоны сво
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
6
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
9
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
19
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro — оба хороши, но лучше купить F6
3
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
Редактор Google Photos Magic теперь доступен на большем количестве телефонов Android и iPhone
+
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
+
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
QNAP Systems представляет новую корпоративную NAS систему TS-765eU
+
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Кризис в Красном море блокирует 2 миллиона контейнеров в портах
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
Realme GT7 Pro станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
Slim-версия складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 может получить более высокую цену
+
Welt: Берлин не поддерживает идею Макрона об отправке инструкторов на Украину
+

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
139
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
68
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
4
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
7
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
50
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
14
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
17
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
1
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3

Сейчас обсуждают

Андрей Бумберс
12:59
Молча ? Может надо было отключать автоматическое обновление?
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
si-cat
12:52
Местные ньюсмракеры и не такое чебучат! Позапускают детсад в сеть...
Call of Duty: Black Ops 6 будет занимать около 300 ГБ памяти
VirussX
12:52
Зрада какая то.
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
si-cat
12:51
Да не памяти, даун, а дискового пространства!!
Call of Duty: Black Ops 6 будет занимать около 300 ГБ памяти
Виктор Гуреев
12:48
Это только для супер мажоров- остальным они нафиг не еужны
MSI показала плату для SSD M.2 с кулером от видеокарты
Немрущий фраг
12:47
1070 ещё походит в мыле. И то за счёт 8гб . Остальные - только как утильсборки на дачу в гараж
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
VirussX
12:45
Это перемога уже? Сегодня начались учения Белоруссии и России по применению Тактического ЯО. Скоро от свинобандерии останется стеклянная поверхность.
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
Alt Irony
12:45
За счёт чего он их достигнет? Тут как раз и говорится о технологическом неравенстве.
Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
Krogot
12:44
Я бы так никогда про эту игру бы и не узнал. Теперь знаю, но зачем - непонятно.
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
inchaos75
12:44
С AD конечно вопросов нет, дается доступ группе, в которую включены все сотрудники отдела, которым разрешено подключение и нет проблем, входят под своими логинами/паролями. А при другой ситуации, ког...
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем