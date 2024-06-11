Заявлено использование в качестве противоосколочного компонента передовых материалов и технологий.

Для защиты российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации на Украине специалисты «НИИ стали» и сотрудники «Металл Инвест» в совместной творческой работе придумали идею и воплотили её на практике в виде конкретных решений для оснащения российского вездехода из линейки УАЗ. Речь идёт о противодроновой и противоосколочной системах защиты.

Как указывается в совместном пресс-релизе, в настоящий момент на полях сражений СВО основные потери колёсной техники происходят из-за воздействия осколочного фактора разорвавшихся в непосредственной близости различных боеприпасов, либо из-за прямого воздействия fpv-дронов.

реклама

Для решения последнего фактора достаточно обычно бывает использования ставшей уже живой классикой противодроновой сетки. А вот оснащение колёсного шасси на базе УАЗ защитой от осколков, плотно связанной с методами композитных фракций – это что-то новенькое. Речь идёт о высокотехнологичной комбинации титана и СВМПЭ. Последний представляет собой сверхвысокомолекулярный полиэтилен.

И чтобы понимать что здесь прорывного и новаторского, достаточно принять тот факт за чистую монету, что легковой автомобиль повышенной проходимости УАЗ – это не танк и даже не бронеавтомобиль, которые изначальными конструкторскими решениями «предрасположены» к дополнительному дооснащению тяжелыми бронеплитами или блоками динамической защиты. Максимум, что раньше удавалось сделать в угоду сниженным скоростным характеристикам, приделать тонкие листы стали к вездеходу. Теперь же опытный образец получил достаточно легкую защиту с повышенной стойкостью к осколкам, которую без проблем можно интегрировать на штатные детали капота, дверей и внешнего корпуса машины.