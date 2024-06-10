Новинка будет продемонстрирована в Париже на выставке Eurosatory 2024.

Украинская фирма сконструировала беспилотный аппарат, который уже активно применяется на российской СВО и предназначен для разведывательных миссий на оперативную глубину с возможностью полёта на расстояние до 2500 км. Как объясняет пресс-служба Skyeton, дрон Raybird будет впервые продемонстрирован широкой общественности на специализированной выставке во французской столице под названием Eurosatory 2024.

Как пишет «Дрон эксперт», украинский дрон представляет собой компактный аппарат с неподвижным крылом и максимальным временем работы в 28 часов, когда конструкция БЛА позволяет совершать ему полёты на высотных эшелонах вплоть до 5,5 км. Такая высота наблюдения даёт ряд преимуществ: дополнительный контроль местности и позиционирование целей в режиме нон-стоп.

реклама

Для запуска БПЛА в воздушное пространство используется классическая механическая катапульта, имеющая преимущество перед остальными разновидностями старта в виде устойчивости против сильных порывов ветра и развертывание на непригодной для использования стартового пакета иных конструкций катапульт местности. Например, пересеченной или на маленьких лесных площадках.









Как дополнительно заявлено в пресс-релизе украинцев, этот дрон оснащен всем комплексом модулей РЭБ и способен функционировать как в районах с умеренным климатом, так выдерживать перепад экстремальных температур и резких погодных явлений. В качестве «решения» для обхода направленного излучения помех в конструкции есть функционал частотного переключения каналов управления. И даже если РЭБ достиг своей цели, дрон умеет самостоятельно садиться, как и взлетать. На сборку «Рейбёрда» согласно инструкции отводится всего 25 минут.

В конце документа было указано, что дрон принимал участие на стороне ВСУ во время разведывательных операций воздушной направленности на запорожском операционном направлении, путешествуя в высотном коридоре с диапазоном 2500-4500 метров. Это было заявлено как маневр уклонения от российского ПВО.