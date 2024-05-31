Александр Сырский дозвонился руководителю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну и выразил сильную жалобу на «снарядный голод». Так же главком ВСУ рассказал американскому генералу, что украинской армии очень остро требуется и остальная военная техника.

Новость о том, что телефонный разговор состоялся по украинской инициативе, раскрыл сам Сырский в своём личном ТГ-канале. Так он и конкретизировал, что ВСУ нужно много вооружений и военного оборудования. Помимо этого были обсуждены задачи стратегического уровня и ситуация в зоне боевых действий на востоке Украины.





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Сообщается, что это уже второй незапланированный разговор Брауна за последний месяц.

Вместе с тем в курсе всех проблем украинской армии и иностранная пресса, в публикациях которой акцентируется, что Украина стала заложником крайне сложной текущей ситуации, из-за чего, все последующие поставки военной направленности не устранят главной причины украинских поражений – крайнего дефицита в обученной и мотивированной живой силе: закон, ужесточающий мобилизацию, вступил в силу совсем недавно: и за это крайне ограненное время украинский Генштаб не способен набрать и должным образом подготовить новое войсковое пополнение.

И появилась новость, что половина артиллерийских боеприпасов, купленных по так называемой чешской инициативе для закрытия дефицита в снарядах в ВСУ, оказались ненадлежащего качества. Материал об этом вышел в Financial Times.