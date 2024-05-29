Что-то случилось необычное, раз "обычная штамповка" десятков тонн свежеотпечатанных долларов не спасает ситуацию.

Прекратить функционирование Федеральной резервной системы, а её работников распустить, предлагает представитель республиканцев в Конгрессе Томас Мэсси. Представляющий Кентукки депутат считает, что раз сотрудники американского Центробанка не могут оказать действенное сопротивление высокой инфляции, то нужда в их работе отсутствует. Соответствующий призыв появился на портале Палаты представителей Конгресса США.

Как выразился конгрессмен-республиканец, в высокой инфляции, которая в настоящее время «царствует» в США, виновен никто другой, как Федеральный резерв.

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Но на этом Мэсси не успокоился, выдвинув обвинения ФРС в событиях, происходивших во время эпидемии COVID-19 в Америке. Именно тогда руководство ФРС запустило печатные станки в «бесконечном режиме» в надежде триллионами свежих долларов решить проблемы американского бюджета и Минфина.

Именно так называемые «вертолётные деньги» в виде единовременной выплаты помогли обычным американцам в 2020 году справиться во времена вынужденного карантина. Тогда было выделено на каждого взрослого жителя США по 1200 долларов и по 500 долларов на каждого ребенка.

Такие действия по Мэсси привели с сегодняшней ситуации с высокой инфляцией, «поедающей» пенсионные сбережения и обогащающей «обеспеченных людей со связями».