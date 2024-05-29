В момент прилёта аэробаллистической ракеты на территории военной базы располагались иностранцы и боевая техника.

Украинский гарнизон Яворовского полигона вместе с многочисленными иностранными инструкторами попал под удар массированного характера, выполненного ВКС РФ. О том, что этой ночью было слишком жарко на приграничной с Польшей территорией, рассказал отечественный ТГ-канал «Военная хроника». Именно близкий к госгранице с польской республикой военный объект был выбран в качестве «базового лагеря» для зарубежных наёмников и специалистов, сражающихся на стороне украинской армии.

Помимо военспецов ближнего и дальнего зарубежья, местная территория активно использовалась как тренинговая площадка для обучения азам тактической, медицинской и инженерной подготовки солдат и офицеров ВСУ. Здесь по месту военнослужащих украинской армии обучали использованию различных категорий и родов техники, давая первичные навыки по управлению оной.

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Согласно информации от военкоров, в момент удара «Кинжалом» на землях военного объекта могло находиться до 300 военнослужащих украинской армии и иностранных советников. О том, что был применен гиперзвуковой Х-47М2, пишет «Русское оружие».

«Не выспались» и военные иностранцы, расквартированные во львовских Стрые, Дрогобыче и Дублянах, получивших свою порцию ракетных ударов.





Что характерно, высокоточные боеприпасы ракетного типа были запущены при получении российским командованием оперативной информации о появлении на территории Львовской области французского военного контингента.

Яворовский полигон расположен в 30 км от Львова и использовался так же в качестве перевалочного пункта, где Генштаб ВСУ складировал западную бронетехнику, комплексы ЗРК, системы ПВО и иностранные боеприпасы.