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Дуумвират балтийских стран и Польша выпустили послание для России, согласно которому их армии пребывают в состоянии «повышенной готовности» исполнить свой долг и готовых отправиться на Украину. Сделано это будет, если российские военные добьются серьёзных успехов на передовой и украинская оборона после этого лопнет. О высоких словах и не менее «грозных» последствиях таких решений можно прочитать на полях материала от Spiegel.

В немецкой прессе сообщают, что российская армия на пороге стратегической точки отсчёта, когда украинская оборона может быть сметена. Причем незавидное положение ВСУ совсем не секрет для Вашингтона и Брюсселя, поэтому западные страны отметились лишь дежурным актом «пожарной помощи», способной на короткий промежуток времени закрыть потребности Киева, но не обеспечить ему победу в конфликте с ВС РФ.

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И вот если этот перелом настанет, вот тогда государства Балтии и официальная Варшава попросту перестанут наблюдать, как на их госграницах появятся те самые русские штурмовики, а первыми войдут на Украину. О том, что всё «серьёзно», первыми узнали немецкие политики на таллинской конференции.

А теперь разберем по двум пунктам, почему этого «ввода сильнейших» так и не случится.

Вот в чём не откажешь Вильнюсу, Таллину и Варшаве, так это в «государственной глупости». ВС РФ ещё с 1991 года стоят на границах этих трёх стран. Поэтому тот самый аргумент, что «Литва, Латвия и Польша откажутся ждать российской армии на своих границах», совершенно неадекватный.









Второе. Ввести войска на Украину без согласия флагманов блока НАТО – такое себе решение. Причем по вполне объективным причинам, армии Таллина и Вильнюса трудно отнести к сильнейшим на европейском континенте. Поэтому воинские контингенты из этих двух стран больше будут мешать ВСУ, чем «сдерживать». А вот для Москвы лучшего повода, чем провести «СВО» уже на территориях Польши, Литвы и Латвии на вполне законных основаниях, как странах-агрессорах, лучше и не найти. Причем Вашингтон вполне может сказать, что это «частная инициатива» Балтии и Варшавы, поэтому НАТО просто умывает руки.

Готовы ли эти три страны попробовать на прочность, имеющих реальный боевой опыт и закаленных в боях ВС РФ, совсем нетрудно догадаться.