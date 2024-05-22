Самая высокая точка донбасской гряды позволяет контролировать большинство направлений.

Украинский Генштаб, говоря устами своих кадровых военных, что Часов Яр ничего не значит в оперативном, так и в тактическом планах, «немного лукавит», как заявил военкор Александр Чаленко, давший интервью корреспонденту URA.RU. Военкор пояснил, что Часов Яр, попав под контроль российской армии, приблизит падение и Краматорска.

Причем у многознающего эксперта есть и аргумент: если посмотреть на географическую карту Донбасса, то Часов Яр находится на самом высокой платформе холмистой округи. Именно поэтому потерю «Часика», как его называют украинские военные, главком ВСУ Александр Сырский всеми силами хочет предотвратить.

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Как только российский Генштаб добьется освобождения Часова Яра, сразу же можно развернуть атакующие действия в сторону Константиновки, которая для украинской армии есть тот самый логистический узел невероятной важности, а следом пройти и на Краматорск. Рядом находится Славянск и Горловка. И на этом варианты наступательной деятельности не оканчиваются: в любой момент можно развернуть атаку в сторону Покровского (Красноармейска). И вот этот выбор для ВСУ самый опасный – именно в гипотетической перспективе установление контроля над Покровском позволит разрезать группу армий ВСУ на две части и громить их по одиночке.

Чтобы удержать текущую ситуацию вещей и не дать ЛБС здесь просесть, Сырский даже готов пожертвовать харьковским операционным направлением, добавил под конец интервью Чаленко.