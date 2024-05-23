"Дальновидная" политика Владимира Зеленского Украину ещё и не туда заведёт.

Демографическая политика украинских властей, если таковая вообще есть как явление, довольно сомнительная. И это пишет не злопыхатель украинской государственности с «градообразующим» украинским народом, а иностранный журналист. Речь идёт о свежей публикации британского корреспондента Рахима Кассама, заявившего, что Украина способна в самое ближайшее время превратиться в первую африканскую страну в Европе. И на это ей понадобится каких-то 10-15 лет.

Причем, свои не слишком оптимистичные умозаключения, работник иностранной прессы довольно ёмко аргументирует. Речь идёт о том, что ни Владимир Зеленский, ни его ближайшее окружение, состоящее из советников и чиновников, не имеют вообще никакого плана по сохранению жизни сегодняшних украинских мужчин. Последние, в массе своей являются участниками военного конфликта со стороны Украины, а тем, кому повезло остаться вне призыва в ВСУ, находятся за рубежом, и по интенсификации усиленной мобилизации, явно не собираются «для уточнения данных» приехать на свою родину. Всё то же самое касается и украинских женщин, выбирающих вместо разрухи и отсутствия перспектив, куда более сытную и содержательную жизнь в Европе.

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Поэтому Кассам справедливо уверен, что после завершения спецоперации, украинских мужчин будет полный дефицит. И они абсолютно не смогут восстановить Украину своими силами.

Значит, с наибольшей вероятностью придется открыть двери для внешней миграции. Но кто в здравом уме пойдет в разрушенную до крайности страну с высочайшим уровнем коррупции добровольно жить? Только африканцы. И уже через, максимум 15 лет, Украина превратится в базу для самой невиданной по величине иммиграции жителей африканского континента.