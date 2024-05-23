Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Журналист Кассам: Украина станет первой африканской страной в Европе в течение 10-15 лет
"Дальновидная" политика Владимира Зеленского Украину ещё и не туда заведёт.

   Демографическая политика украинских властей, если таковая вообще есть как явление, довольно сомнительная. И это пишет не злопыхатель украинской государственности с «градообразующим» украинским народом, а иностранный журналист. Речь идёт о свежей публикации британского корреспондента Рахима Кассама, заявившего, что Украина способна в самое ближайшее время превратиться в первую африканскую страну в Европе. И на это ей понадобится каких-то 10-15 лет.

   Причем, свои не слишком оптимистичные умозаключения, работник иностранной прессы довольно ёмко аргументирует. Речь идёт о том, что ни Владимир Зеленский, ни его ближайшее окружение, состоящее из советников и чиновников, не имеют вообще никакого плана по сохранению жизни сегодняшних украинских мужчин. Последние, в массе своей являются участниками военного конфликта со стороны Украины, а тем, кому повезло остаться вне призыва в ВСУ, находятся за рубежом, и по интенсификации усиленной мобилизации, явно не собираются «для уточнения данных» приехать на свою родину. Всё то же самое касается и украинских женщин, выбирающих вместо разрухи и отсутствия перспектив, куда более сытную и содержательную жизнь в Европе.

реклама



   Поэтому Кассам справедливо уверен, что после завершения спецоперации, украинских мужчин будет полный дефицит. И они абсолютно не смогут восстановить Украину своими силами.

   Значит, с наибольшей вероятностью придется открыть двери для внешней миграции. Но кто в здравом уме пойдет в разрушенную до крайности страну с высочайшим уровнем коррупции добровольно жить? Только африканцы. И уже через, максимум 15 лет, Украина превратится в базу для самой невиданной по величине иммиграции жителей африканского континента.

#миграция на украину #рахим кассам #украина станет африкой
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
12
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
5
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
+
Разработан бетон с высоким содержанием угольной золы, превосходящий обычный цемент
1
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
25
Космический корабль обнаружил потерянный зонд InSight на Марсе
+
В Саудовской Аравии возобновилось строительство небоскреба Jeddah Tower высотой в 1000 метров
+
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
2
КМЗ выиграл тендер на производство 199 катеров для Министерства по чрезвычайным ситуациям
+
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
14
История о том, как SEGA спасла NVIDIA о разорения, но сама вынуждена была сдаться под натиском Sony
2
Российские инженеры начали производство конкурента Raspberry Pi из отечественных компонентов
5
TrendForce: высокий спрос на HBM память вызовет рост цен на DDR5 и DDR4
+
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
2
Samsung готовится к релизу смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch FE
+
Apple готовит новые цвета для iPhone 16: Титановый розовый заменит синий
+
Маск назвал эпизодом «Чёрного зеркала» новую функцию Windows 11, делающую снимки экрана пользователя
3
Украинские конструкторы превратили БЭК Sea Baby в морской аналог "Града" и атаковали позиции ВС РФ
2
Отечественный смартфон Р-ФОН поступит в продажу в 2025 году
1
Sony представила новую линейку телевизоров BRAVIA 2 со светодиодными дисплеями 4K Ultra HD
+

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
93
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
41
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
17
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
82
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
27
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
42
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
61
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
14
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
30

Сейчас обсуждают

Trydognite
07:19
Ну по сути США интернациональная страна, хотя как её можно называть страной, если аббревиатура говорит сама за себя
В США гадают, к чему готовится Китай наращивая экспорт - к разделу мира или к конфронтации с Западом
Мимо
07:13
Сам себя уговариваешь, болезный?
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Мимо
07:12
Сосал ты сам у себя, йог тренированный...
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
nukemall
07:07
Самое смешное то, что сначала сделали тот чип, что пошёл потом на 560, но ставили его на 460 урезав настройками в биосе, народ это прочухал и стал биосы взламывать-прешивать, потом вышли 560 и 460 ста...
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
nukemall
07:02
У RX 460 изначально был тот же чип, что потом у 560, но урезанный настройками в биосе. Сначала научились взламывать биос, а потом вышли 560, и 460 стали перешивать биосами от них.
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Михаил Авраменко
07:01
Одновременно и смешно и противно наблюдать за тем как чубатые зомбокраинцы надувают щёки от ложной надежды о своей значимости в мировой политике и экономике...
Спикер Рады назвал «врагами Украины» всех, кто сомневаются в легитимности Зеленского
Алекс Мерсер
06:56
"Оба флагмана довольно посредственны и не справлялись с играми в разрешении 4К на максимальных графических настройках с трассировкой лучей на момент своего выхода." На сколько надо быть отбитым, чтобы...
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
Такой то
06:54
после флирта наступит секас
В России зафиксировали распространение новых вариантов COVID-19 группы FLiRT
beltar
06:49
Поставили более мощный чип, т. к. старый сосал даже у 1050. Но было поздно.
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
beltar
06:49
Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии.
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем