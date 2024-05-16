А ввиду недавних событий на Харьковщине и стремительного продвижения ВС РФ, "долго" и не надо будет.

Практически всё вооружение и военная техника, отправленные Пентагоном из арсеналов американской армии, чувствительны к качественному обслуживанию. И без соответствующего уровня обслуживания очень быстро выйдет из строя. Ни о каких долгих сроках работы говорить не приходится. Такую неприятную для украинских военных позицию выразил посредством доклада генеральный инспектор МО армии США Роберт Сторч.

Во время выступления в нижней палате американского парламента высокопоставленный чиновник заявил, что Вашингтон, следуя своим союзническим обязательствам перед Киевом, передал последнему броневики и сложные зенитные комплексы. Но всё это было сделано в экстренном порядке. Поэтому рассчитывать на долгосрочный план по их обслуживанию украинской стороне определенно не стоит.

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Разумеется срочные меры по передаче затронули боеспособность передаваемых систем. Поэтому через некоторое время ЗРК Patriot, БМП Bradley, броневики Stryker и ОБТ Abrams непременно выйдут из строя и превратятся в «бесполезные средства». Этого неприятного сценария можно было бы избежать при условии наличия плана по техническому обслуживанию. Но этого сделано не было, повторил чиновник Пентагона.

Не забыл «напомнить» военный генеральный инспектор и о высокой коррумпированности Украины, чей уровень мздоимства находится на высочайшем уровне по меркам Европы. Всё это напрямую влияет на уровень обороноспособности ВСУ, резюмировал Сторч.

Примеры тех самых "потужных" укреплений возле харьковских Липцов

И за примерами ходить далеко не надо: в декабре украинский президент Владимир Зеленский посетил фортификационные сооружения в Харьковской области, назвав их «потужными» (мощными). Но после резонансных событий, когда рассерженные украинские активисты выложили в открытый доступ кадры воздушной аэроразведки, где вместо минных полей и глубоких траншей были показаны «зубы дракона», просто сваленные по обочине дороги, сообщения о мощных укреплениях Слобожанщины были удалены их украинских соцсетей.