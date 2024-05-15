Бессмертная классика "и так сойдет" в украинских реалиях актуальна и сейчас.

На Слобожанщине украинские активисты нашли брошенные бетонные блоки военного назначения, больше известные как «зубы дракона». Призванные остановить продвижение российской бронетехники, массивные бетонные конструкции лежат навалом один над другим и при приближении ВС РФ вряд ли окажут зримые проблемы. О необычном формате украинской обороны рассказывают украинские ресурсы.

Речь идёт о «зубах дракона» в крупном населенном пункте Липы.

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Так, в беседе с одним из украинских военнослужащих журналисты выяснили, что треугольные пирамиды появились здесь ещё летом прошлого года. Как резюмировал военный ВСУ, это «подарок» для российского Генштаба без всяких кавычек.

В украинских масс-медиа уже призывают созвать по этому поводу правительственную комиссию и «возбудиться» военной прокуратуре, долженствующей в крайне сжатые сроки выяснить, какой из подрядчиков поступил настолько недобросовестно, попросту оставив без внимания укрепление обороноспособности Харьковской области.









Тем временем местные жители утверждают, что «зубы дракона» находятся рядом с дорогой уже больше года, начиная с марта 2023-го.

Но кажется, украинский Генштаб несмотря на вопиющую ситуацию, прямо сейчас беспокоит не броская халатность гражданских строительных организаций, а трудная ситуация в районе Волчанска, где бои ведутся уже за центральную часть населённого пункта.