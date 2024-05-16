Надо проверить экипаж – вдруг опять капитан-украинец?

Не успели большинство читателей забыть, как в американском Балтиморе, судно, управляемое капитаном-украинцем, из-за технической неисправности столкнулось с опорой моста, из-за чего было закрыто речное движение и причинен гигантский материальный ущерб. В итоге остатки инженерного моста подорвали, похожий случай произошел в Техасе. Речь идёт о столкновении баржи с дамбой близ острова Пеликан в Галвестоне. Итог всё тот же: проезжая часть перестала функционировать. И в довесок и к без того сложной обстановке добавилось экологическое происшествие: большое пятно разлитой нефти не даст соврать.

Чиновники Галвестона рассказали, что сама ситуация обошлась без пострадавших. Но вот о чем товно утверждать нельзя, так это об идеальном техническом состоянии железнодорожной эстакады: она обвалилась.

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Комментируя ЧП, вице-президент Martin Midstream Partners LP Ричард Фрид объяснил, что экстраординарный случай приключился из-за того, что неуправляемый корабль «невероятным» образом отстыковался от буксира, после чего столкнулся с опорой моста. Капитан, который управлял судном-буксиром, был опытным морским управленцем с 20-летним стажем.

Разрушенный мостовой переход был связующим звеном между островом с населением в 9000 жителей и материком.

Местное Управление по чрезвычайным ситуациям уведомило общественность, что разрушение моста не обошлось без техногенного происшествия, когда в воду попал вакуумный газойль. Сколько попало в океан, неизвестно, баржа же вмещала до 135 тыс. литров нефти.

Так же после удара у жителей острова Пеликан пропало электричество на короткий срок, но к настоящему моменту все перебои с электроэнергией устранены.