По странному стечению обстоятельств, капитаном, чье судно протаранило опору, был украинец

Мостовой переход Фрэнсис Скотт Ки, располагавшийся в районе Балтимора, оказался виновником блокировки судоходства на восточном побережье, отрезав от выхода в море гражданские корабли и военные судна Северной Америки.

Обвал центральных конструкций моста, возвышавшихся над рекой Патапско, произошел на днях, когда иностранный контейнеровоз, набрав порядочную скорость, из-за внезапно возникших проблем с управлением, протаранил опору. Сам корабль должен был покинуть портовый район Балтимора и был тяжело загружен. В момент маневра, капитаном судна был гражданин Украины.

реклама





Источник фото: Нижегородский вестник





Согласно заявлением руководителя штата Мэриленд, теперь из-за обрушения гигантской мостовой конструкции, в местных доках оказались «в заключении» гражданские корабли, количество которых дошло до пяти единиц. Известно, что из-за резонансного происшествия, причиненный финансовый ущерб может быть эквивалентен потере 80 млрд. долларов.





Источник фото: Военное обозрение





Помимо мирных кораблей, ожидающих решения проблемы с выходом из гавани, вынужденными «изолянтами» оказались военные моряки. Давно известно, что Балтимор является одним из центральных объектов, напрямую подчиненных Пентагону.

Такими сооружениями, «запертыми» из-за ЧП с контейнеровозом, оказались Центр военного резерва армии США и военно-морская прокуратура. Негативные последствия по вполне объективным причинам затронули и местную учебную флотилию. И это ещё не все «жертвы» речного затора. К настоящему моменту все последствия ещё подсчитываются.



