Первыми, реализовавшими удачную идею на практике, оказались ремонтники и инженеры 1-го армейского Донецкого корпуса

Долгое время официальная украинская пропаганда считала российские вооруженные силы «замшелым» и неповоротливым военным аппаратом, неспособным на творческие решения и смелые изыскания в области тактики и дооснащения классических боевых машин актуальными историческими решениями. Но с течением времени военнослужащие ВСУ, в отличие от Владимира Зеленского и Александра Сырского вместе с независимыми военными аналитиками, лишний раз убедились, что российские инженеры и ремонтные бригады неумолимо смотрят вперед и кажется наконец решили проблему украинских ударных дронов, так докучавших до недавнего времени штурмовым колоннам ВС РФ. Речь идёт о танках с повышенной защищенностью от кумулятивных боеприпасов и сбросов с дрона, до прерывания атак самими ДПЛА. Именно по этой причине были созданы так называемые танки «Царь-мангалы», об успехе которых на поле боя вынужден рассказать отставной полковник украинских спецслужб Олег Стариков.





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Экс-офицер СБУ назвал российские ОБТ, обшитые металлическими листами и покрытые «на сплошную» противодронными решетками, теми самыми сверхзащищенными образцами тяжелой бронетехники, идущими нога в ногу с актуальной ситуацией в зоне боевых действий.

Так же российские оружейные специалисты в области защиты пошли дальше, добавив к пассивной защите танка такой современный вариант противодействия, как направленный РЭБ-излучатель. Последний глушит частоты управления БПЛА, делая оные бесполезными в их желании приблизиться к боевой машине.

Так один из наиболее удачных вариантов «танка-черепахи» смог выстоять против 40 попыток атаковать fpv-дронами ВСУ корпус ОБТ.