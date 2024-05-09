Именно за счёт успеха во время штурма Красногоровки удачную конструкцию заметили и другие подразделения ВС РФ.

Наблюдая за тем, как удачные конструкции танка «Царь-мангал» или как его называют в западной прессе – «Танк-черепаха», успешный опыт мастеровитых ремонтников 1-го армейского корпуса, переделавших отечественные танки Т-80 в конструкцию со сплошной защитой от кумулятивных боеприпасов и дронов-камикадзе в «зону сплошного бронирования», бойцы 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригады морской пехоты позаимствовали удачную конструкцию.





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Так в ТГ-канале «Морпех V» появилась серия фотографий версии «супертанка» от рукастых оружейников бригады, знатно потрудившихся над внешним видом обновлённого образца.









На танк Т-80БВ установили сплошные экраны, тем самым защитив фронтальную плоскость и верхнюю полусферу танка от всяких «вертикальных неожиданностей». И хотя «красногоровская версия» и танк морпехов весьма похожи, но отличия в сравнении с «модернизационной линейкой» от 5-й мотострелковой бригады 1-АК видны невооруженным глазом: речь идёт о том самом «мангале», размеры которого значимо меньше у морпеховского образца, чем у штурмующего «Красногоровку» варианта. Сделано это предположительно для увеличения углов наведения по вертикали и горизонтали основного орудия – 125-мм гладкоствольной пушки.









А для борьбы с вездесущими ДПЛА ударного типа украинской армии всю конструкцию «Восьмидесятки» величает установка РЭБ «Лесочек», забивающая помехами и аналоговыми шумами каналы управления fpv-дронов ВСУ, полностью нарушая нормальную работу последних.