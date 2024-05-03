Одним из таких "советчиков" оказался представитель 3-й штурмовой бригады ВСУ, чьи бойцы очень любят покидать поле боя без приказа.

Невероятно сильное желание стать «ухилянтом» (уклонистом), весьма озлобило официальные украинские власти и плотно сотрудничающих с ними военнослужащих. В особенности этот «тренд» коснулся печально известной 3-й отдельной штурмовой бригады, чей представитель в лице замкомандира Максима Жорина, прямо объявил, что блогеры и адвокаты, дающие бесплатные советы обычным украинским мужчинам, как избежать законными методами статуса мобилизованного, должны получить пристальное внимание от местных спецслужб. О «проблеме», настолько беспокоящей Владимира Зеленского и Александра Сырского, старший офицер бригады рассказал во время беседы на ютуб-передаче «Темы с Мосейчук».





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По словам Жорина, такие «вредные советы» есть ничто иное, как опасность государственной важности: ведь без насильно призванных «добровольцев» вернуть под контроль дрогнувших ВСУ хотя бы Очеретино, является невероятной сложности задачей.

Одному из командиров 3-й штурмовой, отметившейся в недавнем прошлом прямым саботажем исполнения приказов главкома ВСУ при обороне Авдеевки и прямым нежеланием участвовать в битве за Часов Яр, крайне не нравится, что украинские мужчины довольно хорошо обучаются в направлении, как вести юридически грамотные беседы с ТЦК (военкомами), как взаимодействовать с военно-врачебной комиссией, что бы её избежать, и наконец, как покинуть территорию Украины.