"Добровольцем", штурмующим посадки под Очеретино, быть никто не хочет

Украинцам-мужчинам приходится бросать свои автомобили на пути к государственной границе с Молдавией на юге республики, лишь бы получить шанс на бегство с территории ставшего вдруг «недружественным» собственного государства. О том, куда загнала внутренняя политика избравших Владимир Зеленского в качестве президента с рекордным результатом в 73% собственных граждан, рассказал портал «Страна.ua».

На кадрах граждане Украины вынуждены оставлять свои авто на асфальтовой дороге возле территории близлежащего государства и идти пешком в соседнюю Молдавию.

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Как указывается в публикации, мужчины добираются либо до самой границы, либо до блокпостов, после чего покидают салоны транспорта и пешим порядком проследуют в рядом расположенную республику.

Это можно наблюдать на видео. Когда водитель украинского большегруза проезжает по дороге, наблюдая брошенные транспортные средства с разных внутриукраинских регионов.

По словам комментатора, раньше здесь было 8 единиц транспорта, теперь осталось ровно три. У некоторых машин оказались пробиты шины.

Всё это стало итогом того, что в минувшем месяце лидер Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации в новой редакции, кратно ужесточающий её.