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Британия отправит Украине планирующие бомбы Paveway IV с лазерным наведением
Paveway IV, масса которой составляет 230 кг, использует спутниковое и лазерное наведение для поражения целей с высокой точностью.

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  В военном ведомстве Великобритании наблюдая неприятные тенденции на поле боя в зоне проведения российской СВО, решили хоть чем-то помочь терпящей бедствие украинской армии и отправить в виде поддержки авиационные снаряды Paveway IV с лазерным наведением. Такими сведениями располагает лондонский The Telegraph, имеющий собственные источники среди английских военных.

   Сама передаваемая бомба представляет собой воздушный боеприпас с гибридной системой наведения, использующей лазерную подсветку цели и помощь спутников. Известно, что это довольно новое оружие, так как первые факты его применения были озвучены во время атаки Королевскими ВВС наземных подразделений афганских повстанцев в 2015 году.

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   Как стало известно британским журналистам, такими бомбами планируется снаряжать американские истребители 4-го поколения, которые должны появиться в Воздушных силах ВСУ ближе ко второй половине 2024 года. Речь идёт прежде всего о F-16,

   Как объяснили отечественные авиационные эксперты, Paveway IV – это прежде всего бомба из США Mark 82, подвергнутая процедурам модернизации. Так свободнопадающий американский боеприпас оснастили рулями управления и продвинутой системой наводки. Но хотя сама бомба без апгрейда старая, но в связи с обновлением, режим её подрыва можно регулировать. То есть позволить боевой части взрываться либо в момент столкновения с твердой поверхностью, либо взрываться в воздухе над целью. Есть ещё и третий режим для уничтожения бункеров или укрепленных командных пунктов. В этом случае бомба детонирует с задержкой, пробивая верхние перекрытия или слои грунта, взрываясь только спустя определенный промежуток времени.

   Точных данных, на какое максимально доступное расстояние такая бомба может планировать, пока что нет, но в ходе некоторых предварительных расчётов можно сделать вывод, что 30 километров пролететь в воздушной среде для неё не проблема и вовсе.

#планирующие боеприпасы #paveway iv #бомбы с лазерным наведением #британские планирующие бомбы
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