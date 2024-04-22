Это стало сюрпризом для обеих сторон

Армия РФ продавила украинскую оборону к северо-западу от Авдеевки и сумела сходу зайти в поселение Очеретино. Прорыв получился настолько успешным, что сообщается уже о контроле центральной части поселка вместе с топографической привязкой местности и соответствующими фотографиями. О крайне неприятной ситуации для украинского командования сообщает не испытывающей ни грамма лояльности к российской стороне германский военный эксперт Юлиан Репке. Согласно сотрудничающему с Bild аналитику, российские войска смогли показать тот самый высочайший темп наступления, добившись прорыва на протяжении 3 км вдоль железнодорожного полотна и ворвавшись в поселок.

Сама же боевая предыстория Очеретино такова, что за ключевой населенный пункт битва длилась несколько месяцев и у ВС РФ не было практически шансов пробить настолько эшелонированные линии украинской обороны, сооруженные в населённом пункте. Но сегодня случился тот самый «неизвестный»* форс-мажор, благодаря которому ВСУ не останавливаясь, бегом покинули важные фортификационные точки.

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О том что ситуация настолько критическая, свидетельствует тот факт, что украинский Генштаб вынужден был задействовать ту самую элитную 47-ю бригаду, действующую на передовой ещё с июня 2023 года во время крайне неудачного контрнаступа. И вот, вместо отдыха генералу Сырскому пришлось отдать приказ, где украинские бойцы ОМБр были задействованы в качестве «пожарной команды».

В настоящий момент за н.п. ведутся жаркие бои – ведь контроль над Очеретиным важен для обеих сторон. И сейчас разберемся почему.

Администрация Очеретино с российским флагом – те самые доказательства, что ВС РФ контролируют поселок. Источник фото: ТГ-канал "Сливочный каприз"

Очеретино – ключевая оборонительная мега-позиция для ВСУ, расположенная севернее Авдеевки. Всё дело в том, что поселение находится на господствующей высоте, откуда артиллерийские расчёты ВС РФ могут вести кинжальный огонь по ряду опорных пунктов украинской армии в близлежащих селах. Кроме того, захват Очеретино армией РФ позволяет последней провести фланговые, и что куда хуже для ВСУ, ещё и удары по украинскому тылу. Причем всё это можно сделать сразу на нескольких векторах атак: на юг и на запад – по направлению к Бердычам; и в сторону северо-восточного направления, с перспективой битвы за Нью-Йорк и Торецк.

Штурмовики ВС РФ в центральной части поселения Очеретино. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

А теперь «объяснение»*, почему штурмовые группы россиян смогли так глубоко и внезапно для немецкого «горе-аналитика» продвинуться: по сообщению с мест и информации от украинской стороны, разведчики ВС России смогли узнать, когда ВСУ на таком важнейшем направлении проведут так называемую операцию по смене подразделений. И именно в момент ротации, всё что могло стрелять с земли и скидываться с оперативно-тактической авиации, полетело в направлении украинских сил: это были артиллерийские снаряды, ДПЛА (fpv-дроны), тяжелые КАБы и работа РСЗО. Застигнутый таким образом врасплох оппонент был вынужден резво удалиться. В настоящий момент российские войска заняли уже центральную часть поселка с соответствующими фотодоказательствами и ведут бои с арьергардом ВСУ.