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Madarator
Reuters: конгресс США одобрил помощь Украине слишком поздно
Затягивание с утверждением законопроекта о военной помощи Украине отрицательным образом сказывается на возможностях ВСУ

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   Затягивание с утверждением законопроекта о военной помощи Украине отрицательным образом сказалось и ещё больше скажется на возможностях ВСУ. Члены нижней палаты американского парламента 9 месяцев тянули с одобрением пакетных поставок. Теперь эти 61 млрд. долларов конечно же пригодятся украинской армии, но не настолько. А всё потому что за тот срок, пока была задержка, ситуация в зоне боевых действий кардинально поменялась. Теперь не Киев атакует, в надеждах забрать как можно больше земель обратно, а ВС РФ. Для Украины это не сулит ничего хорошего. О сложном положении украинской армии вышел материал в Reuters.

   Американские журналисты решили провести блиц-опрос военных экспертов по поводу этого, и большинство специалистов ответили, что Вашингтон не успел зайти в последний вагон. Грубо говоря, это опоздание с выделением военной поддержки окажется фатальным.

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   Все эти снаряды и ракеты, боевая техника и амуниция, достанутся Киеву куда как позже, чем надеялись украинские генералы. Всё это время Россия не сидела сложа руки, а методично выбивала лучшие подразделения ВСУ и шаг за шагом продвигалась вперед. За это время целых 3 бригады украинской армии оставили свои позиции без приказа, позволив тем самым россиянам продвинуться вперед без усилий, поставив ряд украинских групп в сверхсложную ситуацию. Последний такой случай произошел в маленьком поселке Очеретино, важность которого, из-за положения на возвышенностях, трудно переоценить. Именно вчера его оставила 115-я ОМБр украинской армии, позволив наступающим ВС России там закрепиться.

#инопресса #инопресса о всу
Источник: reuters.com
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Politico: Пентагон для тушения "пожара" на передовой отправит ВСУ расширенный пакет военной помощи
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Дмитрий Морозов
16:49
Вейк мне пришлось запускать в QHD с паттрейсингом, стабильные 60+ выдает на максимуме. Но я играл в пиратский репак на релизе, мб сейчас уже лучше с оптимизацией. Проверять уже не буду, игра уныла Dr...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
16:46
шеша,перелогинься .кстати шешун .ты зачем всех котов на шавуху перевел ??
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
16:44
тогда не может хватать памяти .там в fhd уже тот же анальный вейк 8 потребляет
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
proprietaryblob
16:44
ОВЕРКЛОКАЕШЬ КАРТУ @ ВЫЛЕТАЕТ @ РРРЯЯЯЯ!!!
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Дмитрий Морозов
16:43
Я играю без DLSS, мне не нравится картинка с ним и кадры рвет
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
16:42
выше персонажи появились явные твинки генасика -четкого монитора .слог даже не сменился.настолько предсказуемо
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
16:41
Случаем не врубаешь DLSS ?? если как у большинства из местных зеленож.. ответ -ДА ,то вопрос почему хватает памяти отпадает сам собой
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
century84
16:41
Ну учитывая, что они не стали там дожидаться смерти на роль мяса они не согласились.
На Украине началось расследование по делу отхода подразделений 115-й ОМБр
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Аркадий Еремеев
16:36
Да тут вообще походу всем адекватным комментам ставят минуса, а комменты ботов только плюсы)) Оверклокерс в такую поганую ссанину скатился, мдээ
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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