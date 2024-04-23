Затягивание с утверждением законопроекта о военной помощи Украине отрицательным образом сказывается на возможностях ВСУ

Затягивание с утверждением законопроекта о военной помощи Украине отрицательным образом сказалось и ещё больше скажется на возможностях ВСУ. Члены нижней палаты американского парламента 9 месяцев тянули с одобрением пакетных поставок. Теперь эти 61 млрд. долларов конечно же пригодятся украинской армии, но не настолько. А всё потому что за тот срок, пока была задержка, ситуация в зоне боевых действий кардинально поменялась. Теперь не Киев атакует, в надеждах забрать как можно больше земель обратно, а ВС РФ. Для Украины это не сулит ничего хорошего. О сложном положении украинской армии вышел материал в Reuters.

Американские журналисты решили провести блиц-опрос военных экспертов по поводу этого, и большинство специалистов ответили, что Вашингтон не успел зайти в последний вагон. Грубо говоря, это опоздание с выделением военной поддержки окажется фатальным.

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Все эти снаряды и ракеты, боевая техника и амуниция, достанутся Киеву куда как позже, чем надеялись украинские генералы. Всё это время Россия не сидела сложа руки, а методично выбивала лучшие подразделения ВСУ и шаг за шагом продвигалась вперед. За это время целых 3 бригады украинской армии оставили свои позиции без приказа, позволив тем самым россиянам продвинуться вперед без усилий, поставив ряд украинских групп в сверхсложную ситуацию. Последний такой случай произошел в маленьком поселке Очеретино, важность которого, из-за положения на возвышенностях, трудно переоценить. Именно вчера его оставила 115-я ОМБр украинской армии, позволив наступающим ВС России там закрепиться.