Теперь в бои за важнейший населенный пункт украинский Генштаб бросил измождённую боями за Бердычи "элитную" 47-ю ОМБр

Российские штурмовики умелым маневром в момент ротации сил ВСУ в поселке Очеретино захватили последний с минимумом усилий и средств. Об этом напомнил украинский волонтер Тим Златкин. Активист со стороны ВСУ рассказал, что российские войска установили контроль над этим населенным пунктом так легко и просто из-за того, прямая цитата, что «одна из украинских бригад оставила позиции без приказа». И хотя источник новости прямо не говорит, кто "виновник", с большей вероятностью можно утверждать, что "беглецом" оказалась украинская 115-я ОМБр. Сразу после этого ВС России зашли в поселение и стали закрепляться на оставленных украинской стороной фортификационных позициях.

Информации о том, что Очеретино был оставлен без боя, никто из украинских военачальников на официальном уровне не подтверждал.

реклама









Тем временем в украинских телеграм-каналах, тесно аффилированных с ГУР, уже вовсю бьют тревогу и требуют как можно скорей разобраться с деяниями украинских военных, «без причины» решивших совершить процедуру «перегруппировки» подальше в тыл.

И пока украинский Генштаб думает «что сказать по этому поводу», так как официально ВСУ каждый день лишь «выгрызают» из-под контроля ВС РФ новые метры земель, в реальности ЛБС сдвинулся и трудные бои ведутся уже за поселение Новокалиново, расположенное очень близко от Очеретино.





Источник фото: Bild





Тем временем ряд российских и иностранных экспертов, в том числе штатный обозреватель Bild Юлиан Репке, объясняют, чем грозит установление контроля ВС РФ над населенным пунктом, за который несколько месяцев велись бои.

По мнению военных аналитиков, теперь донбасской группировке ВСУ стоит опасаться ударов в тыл и во фланги сразу с нескольких сторон. Под самой настоящей угрозой находятся украинские плацдармы в Бердычах и очень скоро в незавидном положении окажутся Нью-Йорк и Торецк.