Но для стабильного "блэкаута" удар стоит повторить ещё

22 марта был нанесен массированный ракетный удар, который поставил Днепровскую ГЭС-2 на грань полного отказа от работоспособности. Поэтому для восстановления первичной функциональности может потребоваться длительное время. Новость о том, что крупный энергетический объект выведен из строя, рассказал отечественный ТГ-канал «Рыбарь».

Редакция портала утверждает, что серия взрывов от ракет и последовавшее за этим мощное возгорание привели в своем грубом сочетании к тому, что 80% всех гидрогенераторов станции оказались полностью выведены из строя. А без рабочих агрегатов невозможно создавать энергию.

реклама

Аналогичная судьба постигла и машинный зал, где уцелевшей частью оказалась лишь восточная.





Источник фото: Роман Костенко







Но у Днепровской ГЭС есть и вторая половина – это так называемая ГЭС-1, получившая ущерб значительно меньше, чем ГЭС-2. И поэтому причиненные повреждения можно исправить за относительно небольшое время. И для «финализации» её повреждений нужно нанести повторный массированный удар.

Вспомним, что Днепровская ГЭС на самом деле состоит из двух независимых друг от друга условных «половинок» – ГЭС-1 и ГЭС-2, между которыми установлена плотина. И оба этих элемента предназначены для пиковой регулировки электроэнергии, передавая её на западную и восточную части украинского государства.

И уже по данным украинской стороны, сила ракетного удара оказалась настолько велика, что 8 ракет ВКС РФ смогли лишить Киев 20% распределяющих электроэнергию сетей.