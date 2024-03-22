Утром крупнейшая на Украине ГЭС подверглась массированной ракетной атаке

Украинские ремонтные бригады смогли вернуть в рабочее состояние небольшую часть агрегатов Днепровской гидроэлектростанции, получившей близкие к критическим повреждения во время массированного огневого налета ВКС РФ сегодняшним утром. Но запуск оборудования всё равно не позволил запустить процедуру электрогенерации. И к вечеру 22 марта ГЭС так и остается в нерабочем состоянии без выработки электричества.

Как заявили украинские энергетики, будет создана дополнительная комиссия, призванная оценить нанесенный ущерб для детализации последующих восстановительных мероприятий, если они возможны. Об этом рассказали во время дневного брифинга украинского минэнерго.

реклама

Источник фото: Российская газета

Новость о том, что ДнепроГЭС была атакована, первыми сообщили в отечественном оборонном ведомстве, после чего массированную атаку подтвердили и сами украинские энергетики. Так же ВС РФ провели «профилактические» запуски ударных БПЛА «Герань» и крылатых ракет по украинскому ВПК.

Чуть позже в офисе генерального прокурора восточноевропейской республики в лице официального представителя Юрия Белоусова, сделали уточнение, что машинные залы и ряд помещений Днепровской ГЭС поразили восемь высокоточных боеприпасов, после чего работоспособность станции оказалась нарушена.

Государственная экологическая инспекция Украины уведомила, что из неработающей ГЭС вытекли нефтепродукты.

И уже по сообщениям руководителя организации «Мы – вместе с Россией» Владимира Рогова, на Украину в экстренном порядке начался переброс продуктов электрогенерации с трех соседних стран.