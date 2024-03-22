По сооружениям крупнейшей на Украине ГЭС прилетело 8 ракет

Сегодняшним утром на всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги. Прозвучали сирены и рядом с ДнепроГЭС, которой «достались» 8 ракет. Об этом написали на онлайн-портале «Страна.ua». Как считают журналисты, если неполадки не получится устранить быстро, Украина получит знаковый урон в области энергетики, так Днепровская ГЭС играла важную роль в так называемых энергетических «перетоках». Согласно общедоступным сведениям, атакованный объект энергетической инфраструктуры восточноевропейской республики является самым крупнейшим и мощным среди таковых на территориях, подконтрольных Киеву. Её электрогенерация составляла 1569 МВт. Причем дело не только в объеме генерируемой энергии. Самое главное – это выполняемая функция пикового координатора, когда не менее 10% электричества поставлялось по разные берега Днепра.





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Источник фото: РБК





Теперь так просто «маневрировать» электроэнергией не получится, хотя Украина больше всего зависит от АЭС, от которых и осуществляется в большей степени снабжение украинского государства «светом». Но у атомных электростанций есть и свои минусы – это невозможность быстро отвечать на рост\спад потребления электричества. Поэтому такие функции возложены на «младших собратьев» – ГЭС и ТЭС.

Да и нельзя забывать, что ДнепроГЭС была не только «регулятором перетоков», но и выполняла важную роль по снабжению электроэнергией промышленных гигантов Запорожья – фабрик и заводов, занимавшихся выплавкой стального концентрата и алюминия.

Так же известно, что это не первый массированный удар по данному объекту. Согласно «Военной хронике», ещё в 2022 году были атакованы сооружения ДнепроГЭС-1. В 2024 году был атакован его прямой «родственник» – машинный зал ДнепроГЭС-2.

Согласно первым данным, которые сейчас уточняются, поражены оказались практически все машинные залы. Вероятно это свидетельствует только об одном – ДнепроГЭС, как «главный столп» электрогенерации, ушла на бесконечно долгую паузу.