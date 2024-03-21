Дремлет хлопец у дороги снятся хлопцу перемоги

Как только украинское государство победит в противостоянии с российской армией, США в праве рассчитывать за свою военную поддержку в виде передачи вооружений и финансовых вливаний получить «меха, алмазы, газ и нефть» РФ. Именно такие мысли посетили бывшего министра украинской инфраструктуры Владимира Омеляна во время его беседы с журналистами Politico.

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Источник фото: Рамблер

А тем временем есть у Омеляна и негативный сценарий. В случае, если украинская армия потерпит разгромное поражение от ВС РФ, то расплачиваться придётся не только лишь Киеву, но всему Западу. По мнению отставного высокопоставленного функционера, такой вариант развития событий представляет собой и прекращение жизнеспособности Запада. Ведь выжить без Украины Запад «не сможет». Именно так считает бывший украинский чиновник.

И в Киеве даже готовы к помощи в виде кредитов, правда такой вариант не очень «удобен» офису Владимира Зеленского, который считает, что хотя и такая помощь подойдет, но она будет слишком «оскорбительной».

А вот в Германии считают, что пока что Украина может обойтись без шведско-немецких высокоточных боеприпасов Taurus, боясь остаться без защиты.