Немцы думают своей головой, в отличие от французов

ФРГ останется полностью беспомощным в военном плане, если официальный Берлин решится на «непростые решения» и передаст вожделенные для Киева авиационные боеприпасы Taurus. О тяге последнего к высокоточным и дальнобойным германским ракетам не пишет сейчас только ленивый. Но общефедеральный канцлер Олаф Шольц всё ещё «думает». Порассуждало вместе с ним и германское издание Junge Welt.

Согласно мысли свежей публикации редакционного совета, ряд немецких политиков, вышедших из правящей коалиции, уверены, что пришло время «поставить всё» и не бояться новых вызовов. Всё это касается не только Украины, но и собственно обороноспособности германского государства.

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Источник фото: wap.rufor.org







Причем если Берлин вознамерится всё-таки передать украинской армии крылатые ракеты KEPD-150/350, то на этом военная помощь в плане этого высокоточного боеприпаса не ограничится. Помимо этих авиационных снарядов поставить Киеву придется и IT-системы, обладающие высокотехнологичной начинкой секретного характера. Но такого оборудования критически мало и для нужд самого бундесвера, что уж тут говорить об абсолютно чужом государстве.

И если немецкий парламент в тесной политической кооперации примет сложное решение и передаст такой боеприпас Украине, то что случится, если не дай бог Германия станет участником вооруженного конфликта с оппонентом, который явно будет сильней йеменских хуситов, но точно так же, как и они, будет иметь на вооружении гиперзвуковое оружие? Поэтому вряд ли кто в здравом в уме по собственному желанию захочет остаться беззащитным. Вот и Олаф Шольц тоже не хочет, резюмировали в публикации.