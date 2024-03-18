Психика украинских военнослужащих оказалась под большой угрозой. Практически каждый из солдат и офицеров ВСУ, столкнувшийся с близким прилётом планирующих бомб, запущенных с фронтовой бомбардировочной авиации ВКС РФ, подвержен проблемам с психикой, очень часто переходящим в разряд системных и хронических. Российские самолёты Су-24 и Су-34 стали самым настоящим «приговором» для держащих оборону в районе переднего края украинских бойцов. О непростых буднях украинских военнослужащих, до недавнего момента и слыхом не слышавших о постоянных налётах и мощном огневом воздействии российских бомб, получивших универсальные модули планирования и коррекции, рассказал экс-генерал военного спецназа ВСУ Сергей Кривонос.





Источник фото: vk.com Военный Осведомитель







В своем интервью для ютьюб-канала «Прямой» известный на Украине высший офицер заявил, что постоянные бомбардировки украинских позиций приводят украинских солдат в невыразимое состояние многочисленных психических расстройств. Причем налеты продолжаются из-за дня на день, усиливаемые обстрелами наземной артиллерии, как ствольной, так и реактивной.

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Причем пребывающие на передовой украинские силы знают, что ВС РФ действует лишь малыми силами, держа в резерве крупные формирования, только того и ждущие, как войти в дело в самый неподходящий момент для украинского Генштаба.

А тем временем по сообщению координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джона Кирби, из-за дефицита артиллерийских боеприпасов ВСУ приходится отступать с передней линии обороны на запасные участки.