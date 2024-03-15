Инженерное сооружение было важным логистическим пунктом для украинских сил

Российский бомбардировщик, предположительно Су-34, атаковал наземный инженерный объект, бывший важным логистическим звеном. Так, во время боевого вылета российской авиации был разрушен мостовой переход через местную чеку Ворскла, расположенный рядом с пгт. Великая Писаревка в Сумском регионе. Для нанесения поражения, была запущена планирующая 500-килограммовая бомба с фугасным действием, прилетевшая точно по введенным координатам. Тяжелые последствия для инженерного сооружения можно наблюдать ниже. Об этом пишет ТГ-канал "Направленец по Украине".





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Как стало известно, именно этот мост через Ворсклу часто использовался украинской армией для переброски бронированной техники и личного состава к приграничью с Россией. Именно после такой переброски украинские силы выстраивались в боевые порядки и пытались атаковать населённые пункты «старой России», расположенные по противоположную сторону от государственной границы с Украиной. Это населённые пункты соседней с Сумской областью российской Белгородской области – город Грайворон, село Сподарюшино, село Козинка.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





В настоящий момент в приграничной области ведутся жаркие бои, с элементами общевойскового боя, когда используются РСЗО, ствольная артиллерия и даже внезапные авиационные десанты.