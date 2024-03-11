Бронепробиваемость секретного образца эквивалентна 1000-мм стальной брони

Специальный противотанковый снаряд новейшего российского танка Т-14 «Армата», способный на высокую бронепробиваемость, вызвал живой интерес у журналистов отраслевого издания Military Watch Magazine.

Внимания иностранных корреспондентов удостоился как боеприпас с характерным названием «Вакуум-1», так и способность танка полностью российской разработки справляться с попаданием передовых противотанковых подкалиберных выстрелов зарубежного производства при их использовании против него самого.

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Как заявили работники американской прессы, Армата – и есть тот самый «охотник за танками», премьера которого на российской спецоперации откладывается по причине того, что его потенциальные оппоненты, такие как британский Challenger 2, немецкий Leopard 2 и, наконец, американский Abrams M1, оказались не такими уж невероятными машинами, как их «рисовали» в своих фантазиях украинские политики и генералы, надеявшиеся при помощи этих образцов получить долгожданный «сухопутный коридор» в Крым в ходе прошлогодних неудачных боев.

Вместе с тем в статье особенно подчеркнули, что Армата очень сложен в потенциальном противостоянии из-за того, что в его штатный вариант снарядов входит выстрел с заостренным сердечником из вольфрама, способный наносить поражение броне, эквивалентной толщине 1000-мм стального листа.

Совсем недавно руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что «Армата» уже находится в российской армии, но использовать его на СВО нет нужды – танк получился слишком дорогим. А вот Т-90М в качестве замены передового образца вооружения вполне сгодится.