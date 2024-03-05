Дорогое удовольствие иметь небоевой танк в своем составе

Сражения на Украине, земля которой стала самым настоящим полигоном для новейших российских и западных вооружений, не увидят «Армату». Новейший отечественный танк Т-14 не будет отправлен в качестве непосредственного участника спецоперации. И причина тут всего одна – слишком это дорогое удовольствие. Так считает глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По словам топ-менеджера отечественного государственного гиганта, «Армата» не то что бы имеет повышенную цену, она до неприличия дорога. Тем более передовому танку среди отечественных бронемашин не так трудно найти альтернативу. Например, в виде современного ОБТ Т-90 «Прорыв». Об этом решили рассказать журналисты РИА Новости, имевшие беседу с высокопоставленным функционером.

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Источник фото: Российская газета



И как объяснил свои слова выше господин Чемезов, деньгами можно распорядиться куда лучшим способом, чем отправлять «Армату» на передовую. Например потратить финансовые средства на проведение НИОКР будущих танков и перспективных вооружений. И как ещё один запасной вариант, почему нельзя рассматривать закупку альтернативных, но более дешевых, чем «Армата» танков? Задался вопросом Чемезов.

Вместе с тем никто «Армату» не собирается убирать «в письменный стол» – Т-14 продолжает стоять на вооружении российской армии.

А теперь вспомним, что такое Т-14. По задумке разработчиков, «Армата» была создана в качестве головной командирской бронетехники, управляющей большим танковым подразделением батальонного уровня. И по словам военного специалиста Алексея Подберезкина, Т-14 действительно не место на СВО – потому что там нет таких масштабных сражений как на Курской дуге, как и нет массового использования бронетехники. Поэтому и оппонентов там «Армата» не найдет.

Главный приоритет «на сейчас», по мнению Подберезкина, это кратно нарастить выпуск Т-90 – защищенного и мощного ОБТ. Чем сейчас в российском тылу и занимаются.