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Несмотря на то, что американский танк Abrams почти на 20 тонн превышает по уровню общей массы российские ОБТ, где львиная доля веса заокеанского продукта танкопрома приходится на дополнительное бронирование, у этого тяжеловеса имеется ряд уязвимостей, превращающих вооружённую борьбу с ним вовсе не в безнадёжное дело. Надо просто знать «куда бить». Так точно направленный fpv-дрон, прилёт которого приходится в тыловую часть Абрамса, гарантированно выводит из строя этот образец. С полным правом может утверждать проверенную на практику теорию о поражении, российский военнослужащий с полевым позывным «Рассвет», занимающий должность командира отряда ударных дронов. Именно он первым поразил один из украинских Абрамсов, переданных Пентагоном в ВСУ.
По словам бойца, нацелившись в местоположение радиатора и моторного отсека, легко отправить многотонную бронемашину в утиль металлолома. Всё это находится позади танка, рассказал военный для видео, опубликованного в ТГ-канале «Народный фронт».
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Но на том список уязвимых мест Абрамса не исчерпывается – гусеничные траки и межбашенное пространство между орудийной установкой и корпусом танка так же являются «слабым звеном» этого ОБТ. По подобной схеме был выведен из строя и добит второй достоверно уничтоженный Abrams в населенном пункте Бердычи.
И по заявлению «Рассвета», хотя у него на поражение грозной бронемашины ушло не так много времени, для успешного противодействия нельзя отводить слишком много минут – так как танк это всё-таки не безоружный окоп, а огрызающийся снарядами и огнем пулемета подвижный «ДЗОТ», имеющий гораздо большую стойкость, чем обычный пехотинец.
Известно, что первая документально подтвержденная запись поражения американского танка появилась в мировой Сети 26 февраля. Как раз героем той встречи и стал военнослужащий «Рассвет».