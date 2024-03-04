Тяжело в ученье – легко в бою. Кто слушал лекции внимательно, тот Абрамса не боится

Несмотря на то, что американский танк Abrams почти на 20 тонн превышает по уровню общей массы российские ОБТ, где львиная доля веса заокеанского продукта танкопрома приходится на дополнительное бронирование, у этого тяжеловеса имеется ряд уязвимостей, превращающих вооружённую борьбу с ним вовсе не в безнадёжное дело. Надо просто знать «куда бить». Так точно направленный fpv-дрон, прилёт которого приходится в тыловую часть Абрамса, гарантированно выводит из строя этот образец. С полным правом может утверждать проверенную на практику теорию о поражении, российский военнослужащий с полевым позывным «Рассвет», занимающий должность командира отряда ударных дронов. Именно он первым поразил один из украинских Абрамсов, переданных Пентагоном в ВСУ.

По словам бойца, нацелившись в местоположение радиатора и моторного отсека, легко отправить многотонную бронемашину в утиль металлолома. Всё это находится позади танка, рассказал военный для видео, опубликованного в ТГ-канале «Народный фронт».

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Но на том список уязвимых мест Абрамса не исчерпывается – гусеничные траки и межбашенное пространство между орудийной установкой и корпусом танка так же являются «слабым звеном» этого ОБТ. По подобной схеме был выведен из строя и добит второй достоверно уничтоженный Abrams в населенном пункте Бердычи.

И по заявлению «Рассвета», хотя у него на поражение грозной бронемашины ушло не так много времени, для успешного противодействия нельзя отводить слишком много минут – так как танк это всё-таки не безоружный окоп, а огрызающийся снарядами и огнем пулемета подвижный «ДЗОТ», имеющий гораздо большую стойкость, чем обычный пехотинец.

Известно, что первая документально подтвержденная запись поражения американского танка появилась в мировой Сети 26 февраля. Как раз героем той встречи и стал военнослужащий «Рассвет».