Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
"Гусеницы, радиатор и межбашенный зазор" – поразивший Abrams боец назвал слабые места танка
Тяжело в ученье – легко в бою. Кто слушал лекции внимательно, тот Абрамса не боится

реклама

   Несмотря на то, что американский танк Abrams почти на 20 тонн превышает по уровню общей массы российские ОБТ, где львиная доля веса заокеанского продукта танкопрома приходится на дополнительное бронирование, у этого тяжеловеса имеется ряд уязвимостей, превращающих вооружённую борьбу с ним вовсе не в безнадёжное дело. Надо просто знать «куда бить». Так точно направленный fpv-дрон, прилёт которого приходится в тыловую часть Абрамса, гарантированно выводит из строя этот образец. С полным правом может утверждать проверенную на практику теорию о поражении, российский военнослужащий с полевым позывным «Рассвет», занимающий должность командира отряда ударных дронов. Именно он первым поразил один из украинских Абрамсов, переданных Пентагоном в ВСУ.

   По словам бойца, нацелившись в местоположение радиатора и моторного отсека, легко отправить многотонную бронемашину в утиль металлолома. Всё это находится позади танка, рассказал военный для видео, опубликованного в ТГ-канале «Народный фронт».

реклама


   Но на том список уязвимых мест Абрамса не исчерпывается – гусеничные траки и межбашенное пространство между орудийной установкой и корпусом танка так же являются «слабым звеном» этого ОБТ. По подобной схеме был выведен из строя и добит второй достоверно уничтоженный Abrams в населенном пункте Бердычи.

    И по заявлению «Рассвета», хотя у него на поражение грозной бронемашины ушло не так много времени, для успешного противодействия нельзя отводить слишком много минут – так как танк это всё-таки не безоружный окоп, а огрызающийся снарядами и огнем пулемета подвижный «ДЗОТ», имеющий гораздо большую стойкость, чем обычный пехотинец.

   Известно, что первая документально подтвержденная запись поражения американского танка появилась в мировой Сети 26 февраля. Как раз героем той встречи и стал военнослужащий «Рассвет».

#abrams #abrams m1a1 #слабые зоны abrams #уязвимые места abrams
+
Написать комментарий (0)
В сети появились записи с дронами-камикадзе Упырь, поразившими третий американский танк
Появились кадры, как два дрона-камикадзе вывели из строя Abrams ВСУ в Бердычах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
4
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
7
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
3
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
3
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
8
MWM: ВС РФ обязаны последним победам массовым применением планирующих авиабомб
1
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
+
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
16
Apple собирается представить новые iPad Pro и MacBook Air уже в четверг
+
ВКС России получили на вооружение новый самолёт ДРЛОИУ А-50У
3
Украинские формирования предпринимают попытки контратаковать под Авдеевкой, но успеха не имеют
+
ВКС РФ оснастили УМПК кассетные боеприпасы РБК-500 и поразили лесопосадку с большими силами ВСУ
+
Moore’s Law is Dead: Работа над Nintendo Switch 2 была завершена ещё в конце 2022 года
+
Российские ВКС последние дни всё активнее отрабатывают по гарнизону ВСУ Часов Яра
2
Индонезия запустила серийное производство новейшего танка Tiger
1
Индия готовится запустить пилотируемую космическую миссию «Гаганьян»
2
Boeing и Alaska Airlines получили иск от пассажиров на миллиард долларов
+
Xiaomi 13 Pro начал получать обновленную HyperOS
1
Глава МИД Франции заявил, что победа России на Украине повлечёт за собой большие финансовые потери для ЕС
5
Частота ядер Snapdragon 8 Gen 4 может достигать 4,30 ГГц и будет на 30% выше, чем у SD 8 Gen 3
1

Популярные статьи

Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
29
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
5
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
+
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
25
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
15
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
15
Британский эксперт заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией
2

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
16:09
Хрен с ним этим танком, а машина для пехоты очень нужна ...
Глава «Ростеха» пояснил, почему Т-14 «Армата» не будет сражаться в СВО рядом с Т-90М «Прорыв»
Евг
16:08
Я себе брал комплект 64гб, чтобы горла не было для 13700к и 4090. И я точно его брал для разгона.
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
Шакро Молодой
16:02
Классная сборка. Спасибо автору, купил все по его ссылкам.
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
mo3ulla
15:58
а зачем держать профессиональные экипажи на передке ? чтобы они словили FPV или рсзо в блиндаж ? по опыту второй мировой то набравшие боевой опыт экипажи как раз отводятся в тыл и из них делаются ...
Глава «Ростеха» объяснил, почему суперсовременные танки Т-14 «Армата» не применяются в зоне СВО
Шакро Старый
15:51
особенно автор
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Колючка
15:39
открою страшную тайну: большинство авторов пишет статьи, сидя на работе
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Overseer man
15:30
Материнка ужаснейшая, кулер полная лажа, видеокарта от AFOX - это даже хуже чем Palit, блок питания очень плохой. Ну и сколько такая сборка проживет? Лучше уже как то сэкономить по максимуму, но купит...
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
A_K_
15:30
После таких статей уже и в правду начинаешь скучать по полосачкам феникса:)
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Apsheronsky tchai
15:27
Краткие результаты тестов: КГ/АМ.
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Вадим Кудрявцев
15:27
это макс печатная машинка,не более
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем