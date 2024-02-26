Единственный вопрос, который пока что остаётся неотвеченным, успеют ли эвакуационные команды ВСУ увезти поверженный образец долой в глубокий тыл?

Кажется черные страницы для украинского военно-политического руководства с недавней потерей укрепленной Авдеевки в режиме конвейера продолжают появляться чуть ли не с каждым новым часом, не говоря уже о днях. Потеря за потерей ранее удерживаемых населенных пунктов стала убыстряться с калейдоскопической скоростью: от оставления ранее удерживаемого поселения Ласточкино, расположенного прямо за городской чертой донбасского города-крепости и до ныне атакуемого набравшей ход ударной группировкой ВС РФ, сегодня уже сражающейся за контроль над н.п. Тоненькое. Но словно этого мало, сегодня поступили известия с передовых позиций, где ранее безнаказанно катающийся украинский танк Abrams в районе Бердычей, либо его ближайший собрат, были атакованы в ближайшем квадрате. Причем неизвестное пока что российское вооружение не предоставило американской бронемашине ни единого шанса. И выйти с честью из первого огневого контакта у неё не получилось.

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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Кадры с пылающей верхней частью M1A1SA Abrams на Авдеевском направлении разместили в ТГ-канале «Военный осведомитель». Урон поверженной технике был настолько серьёзный, что затронул забашенное пространство Абрамса. И весьма вероятно, если эвакуационные команды украинской армии успеют отбуксировать уничтоженный образец американского танкопрома в тыл, простым «косметическим ремонтом» уже не отделаться. И с другой стороны, судя по стремительному накату российской ударной группировки, шансы увезти технику в глубокий тыл ВСУ могут и вовсе не увенчаться успехом: ЛБС сейчас донельзя подвижная. И к сожалению для украинского Генштаба, сдвигается не в сторону в российских позиций, а как раз наоборот. Единственное, что может сдержать на некоторое время ВС России на Авдеевском направлении, это естественные географические преграды в виде водных объектов западнее. А пока что наступление здесь продолжается, грозя Александру Сырскому новыми неприятными новостями.