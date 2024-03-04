Попали в засаду и были выведены из строя штурмовыми группами ВС РФ

Тяжелобронированный танк Abrams M1A1 в очередной раз попал в засаду штурмовой группы ВС России и был уничтожен в районе населенного пункта Бердычи. Причем на этот раз бронированный улов оказался куда жирнее, чем в прошлый раз: вместо одиночной машины буквально впритык от разбитого ОБТ была сражена машина разграждения на базе танка M1 Abrams.





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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





По словам штурмовых операторов, участвовавших в засадном мероприятии, «американец» неосмотрительно подставился под прицельный огонь гранатомёта, снизив скорость и дав возможность прицельно атаковать одну из гусениц. После, снизившую скорость бронемашину окончательно вывели из строя военнослужащие 30-ой мотострелковой бригады, расквартированной в Самаре.





Источник фото: ТГ-канал "Сводки и аналитика"





Примечательно, что несмотря на высочайший уровень опасности от беспилотных воздушных атак, этот конкретный экземпляр не был оснащен противодронными экранами, а для усиления обычной защиты украинские инженеры могли бы добавить, хотя бы из-за отсутствия доступа к блокам динамической защиты созданной именно для Абрамса – ДЗ ARAT. Ведь на Украине пока ещё есть блоки советского «Контакт-1». Ведь как стало известно, что динамические блоки BRAT, созданные специально для Bradley, в совсем недавнем бою смогли защитить от двух ракет гусеничную БМП. Но видимо в ВСУ этот опыт не захотели «распространять» на Абрамс, находясь в слишком самоуверенном состоянии. И как оказалось – зря. Результат на фото выше, говорит сам за себя.





Бредли, который смог спастись от выстрела из российского ПТРК благодаря оснащению ДЗ. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Теперь у украинской армии на 2 тяжелых ОБТ меньше и на 3 машины разграждения, выполненных на базе Абрамса, тоже. Известно, что Пентагон передал ВСУ 31 Абрамс и 6 M1150 Assault Breacher Vehicle.