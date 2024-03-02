Не в последнюю очередь немецкие Taurus пока что остаются в Германии из-за постановки на боевое дежурство таких вот "ядерных гостинцев"

Вероятный оппонент, решивший «насладиться» прилетом тяжелого ракетного комплекса «Сармат», будет неприятно удивлен возможностями ракеты поразить несколько целей одновременно. Согласно информации, озвученной в публикации иностранной прессы в лице Express, отечественная «рука возмездия» не похожа на сонм ракет, имеющихся в распоряжении остальных сверхдержав (США и Китая). Желание российского военно-политического руководства задействовать такой тип вооружения будет обозначать лишь один факт для всех – кажется, на планете Земля неуклонно приближается момент наступления того самого «конца света».

Разумеется, как подчеркнули в материале зарубежные журналисты, в случае массового использования РС-28 спастись на этой планете смогут не только лишь все.

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Пуск "Сармата". Источник фото: Российская газета

На днях российский лидер Владимир Путин рассказал, что войска стратегического назначения получили в качестве действующего вооружения межконтинентальные «Сарматы». А широкой публике кадры к готовыми «полететь куда надо» тяжелыми ракетами будут продемонстрированы в самые кратчайшие сроки, заявил президент РФ. И действующий руководитель российского государства особо отметил тот факт, что отечественные стратегические ядерные силы перешли в статус состояния полной готовности и гарантированного применения. Что как бы намекает.

Небольшой экскурс. «Сармат» или РС-28, относится к ракетным комплексам, устанавливаемым в подземные шахты и наделенным всеми признаками так называемого пятого поколения, где в качестве носителя используется многоступенчатый модуль с жидкостной системой питания двигателя. Головную часть очень трудно сбить, так как она движется на высокой скорости и способна круто менять траекторию полета.