Всего таких установок РСЗО на вооружении ВСУ было 23 единицы

Российским силам, вероятно, удалось впервые поразить старшую модель того самого HIMARS – универсальную пусковую установку РСЗО M270 MLRS.

Так, в российском сегменте интернета появились кадры объективного контроля, записанные отечественным разведывательным БПЛА, зафиксировавшим, как до боли похожая на американский образец высокоточного управляемого вооружения, горит бронированная гусеничная машина, пораженная чем-то. О том, что всё до крайности серьёзно, свидетельствует разлитое воспламенившиеся топливо. Где был заснят боевой эпизод, а главное – когда, точных данных пока что нет.

реклама





Источник фото: скриншот с youtube



А теперь давайте посмотрим в грубом сравнении, чем отличаются MLRS и HIMARS. «Старшая модель» имеет вдвое увеличенное количество так называемых управляющих, когда у колесного M142 таковых ровно шесть. Кроме того гусеничный образец M270 способен запускать и куда более «тяжелые» MGM-140 ATACMS, относящиеся к классу оперативно-тактических ракет.

За основу гусеничной платформы взято шасси БМП Bradley, оснащенное 500-мощным двигателем, способным сообщить технике скорость до 64 км\ч на асфальтированному шоссе с максимальным пробегом до 480 км. Машиной управляют 3 человека: командир экипажа, наводчик и водитель.

Известно, что ВСУ получили 23 подобных бронемашины, в том числе немецкой и французской модификаций – MARS2 и LRU. До этого видео попадалась лишь информация, что подобные машины не уничтожались, а лишь получали повреждения в боях.

И предположительно, если это был уничтожен не M270 – то на него крайне похож M113AS4 ALV, представляющий собой грузовой транспортер.