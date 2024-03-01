Не позавидуешь Олафу Шольцу. Зато какой отличный повод на самом деле воздержаться от отправки Taurus Киеву

Мария Захарова сделала официальное заявление, в котором от лица РФ потребовала от ФРГ дать объяснения касаемо ставшей известной беседы между рядом высокопоставленными германскими офицерами касаемо потенциальных ударов по Крымскому мосту. Об этом отечественный дипломат рассказала журналистам из РИА Новости.

Причем по мнению Захаровой, Берлин не должен слишком долго затягивать со своим ответом, оперативно объяснив, «что это было» на самом деле. И если МИД Германии проигнорирует обращение, которое совсем не частное, а вполне себе государственное и официальное, тогда на практике это будет означать лишь означать одно: Берлин распишется в собственной виновности и другого признания вины Москве уже больше не потребуется.

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Сегодняшнее выступление Захаровой стало продолжением истории, когда главный редактор Russia Today и известный российский журналист Маргарита Симоньян сделала известным тайный разговор и предоставила его текстовую расшифровку, где ряд командиров бундестага, обсуждали возможные удары по крупному инженерному сооружению на юге России, под которым непосредственно подразумевался Крымский мостовой переход. Эта беседа случилась 19 февраля.

В немецком Минобороны по этому поводу хранят много объясняющее молчание.