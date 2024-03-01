Соответствующая утечка "чувствительной информации" для Берлина появилась благодаря огласке со стороны Маргариты Симоньян

Офицеры с большими звездами принадлежности бундесвера, провели секретную встречу на которой обсуждалось нанесение авиационными ракетами по Крымскому мосту с борта истребителя производства франции Dassault Rafale. Соответствующая аудиозапись появилась в распоряжении главного редактора ТВ-канала Russia Today Маргариты Симоньян.

О том, что вероятно запись подлинная, можно догадаться, что ранее «неизвестные» были поименно названы, а официальные представители Германии отказались обсуждать своеобразный журналистский «инсайд», как и отказались комментировать утечку информации непосредственно в вооруженных силах Германии.

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Французский истребитель Рафаль с той самой KEPD 350 (Таурус). Источник фото: дзен-канал "Военное обозрение"



Причем в момент обсуждения инспектор BBC бундесвера Герхартц заявил, что атака может быть успешной, если только задействовать иностранный истребитель. Имя которого было озвучено выше.

Вместе с тем его ответ парировал другой высокопоставленный немецкий военнослужащий по фамилии Фенске. Последний заявил, если ракета и сможет преодолеть плотное российское ПВО, то максимум на что способна боевая часть малозаметного боеприпаса, так это сделать небольшую «дырку» в тяжелом и монолитном покрытии инженерного сооружения, построенного в регионе с высокой сейсмологической активностью, и поэтому способного выдержать разово подводное землетрясение с магнитудой до 8 баллов по шкале Рихтера.

Завершил беседу другой офицер – Фроштедте, со всей немецкой прагматичностью поднявший вопрос, чего именно хочет Киев и какие навыки должны получить командиры ВСУ. И на его взгляд, первое, по чему необходимо бить, это «мост на востоке и обширные арсеналы русских боеприпасов выше».