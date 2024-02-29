Боевой части в 5 килограмм и дальности полета в 40 километров хватит с лихвой для уничтожения любой бронетехники, начиная от легкобронированных БТР Stryker и БМП Bradley, и заканчивая тяжелыми Abrams и Leopard 2

Долгожданная стадия серийного производства стартовала для ударной беспилотной платформы с многообещающим названием «Скальпель». Данный ударный дрон является прямым «родственником» знаменитого продукта от ZALA – барражирующего боеприпаса «Ланцет». И по словам сотрудников КБ «Восток», их детище будет выходить с конвейеров фабрики тысячами. Подобных темпов производства новомодного средства поражения планируется достичь уже до конца этого года.

Сам боеприпас, несмотря на свое пока что ещё «непримелькавшееся» название, уже не только сконструирован и испытан на заводском полигоне, но и проходит непосредственную службу на передовой в зоне СВО, используясь в паре с разведывательной «птичкой». Новость о том, что «Скальпель» уже поставлен на боевое дежурство в составе разведывательно-ударного комплекса, сообщили специалисты Конструкторского бюро «Восток». С разработчиками российского ударного БПЛА пообщались журналисты ТАСС.

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Источник фото: КБ "Восток"





По словам конструкторов, улучшению подверглась не только конструкция дрона, но и непосредственно стартовая платформа, необходимая для запуска БЛА. Габариты стартового модуля уменьшили, как и снизили общий вес. Помимо массово-размерных характеристик, создатели оптимизировали и время, необходимое для развертывания. Теперь боеготовность дрона-камикадзе увеличилась в 3 раза.

Как уже говорилось, «Скальпель» является одним из аналогов «Ланцета», способного так же долгое время парить в воздушном пространстве в ожидании цели, и как только значимый объект будет идентифицирован, по команде наземного оператора устремиться к поверхности земли и с высокой скоростью сразить подвижного или стационарного оппонента. Общий вес БПЛА с боевой частью составляет 15 килограмм с дальностью полета до 40 000 метров.