Самое главное не дальность, а сколько таких высокоточных боеприпасов Украина способна изготовить под постоянными ударами ВКС РФ

В украинском Генштабе продолжают считать, что ключом к потенциальной «победе» над российской армией является дальнобойное и высокоточное вооружение, в частности ракетное.

Новость о том, что такое в недавнем времени появилось на вооружении ВСУ, распространил местный чиновник в лице министра по вопросам стратегических отраслей промышленности страны. Причем по заявлению высокопоставленного функционера Александра Камышина, названные боеприпасы поступили в распоряжение украинской армии не от западных союзников, а являются на 100% полностью местной разработкой. По его заявлениям управляемые реактивные снаряды способны преодолеть 700 километров.

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ОТРК "Гром-2". Источник фото: Военное обозрение



Такие слова были сказаны руководителем министерства на конференции «Украина. 2024 год», где Камышин рассказал об этом вооружении, впрочем, отказавшись сообщить остальные подробности о проекте, сославшись, что остальное расскажет президент восточноевропейской республики Владимир Зеленский.

Последний в одном из своих недавних интервью заявил, что украинская армия остро нуждается в дальнобойных ракетах своих западных партнеров. И если последние соизволят их предоставить ВСУ, то он обещает, что такие образцы ни в коем случае не полетят в «старую Россию», а будут применяться исключительно по территории Украины.