ВСУ после оставления Авдеевки не могут удержать оборону и постоянно отходят

Украинская армия, не в силах оказывать сопротивление превосходящим силам российских штурмовиков, поставивших ВСУ перед сложной дилеммой – удерживать оборону населённого пункта Ласточкино, находясь фактически в котле, с высочайшей вероятностью в скорости быть перемолотой одним из последующих натисков ВС РФ, или же отступить, сохранив хоть какую-то боеспособность для будущих сражений, выбрала второй вариант. О провале обороны и скорейшем оперативном поражении, если выйти не получится, рассказали военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, считающейся в украинской армии элитной.





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Источник фото: ТГ-канал "Операция Z: Военкоры Русской весны"





В настоящий момент поселение полностью освобождено, а 35-я бригада «Отважных» установила российский триколор в центре села. До этого российское подразделение наступало прямо от стен авдеевского АКХЗ.

Прямо сейчас, не останавливаясь на достигнутых успехах, 41-я гвардейская армия продолжает движение вперед с основной целью не дать отступающим украинским подразделениям закрепиться на новых рубежах обороны, следующих за Ласточкино. И вероятно это и не получится сделать, так как после оставления хорошо укрепленной Авдеевки, брошенные своим непосредственным командованием прямо под сокрушительные удары ВКС РФ и ствольной и реактивной артиллерии, отступившие части ВСУ сильно надломлены морально и физически, находясь при этом в тяжелейшем дефиците боеприпасов, необходимых даже для обороны хорошо укрепленных позиций.

Большое подспорье в освобождении поселения оказали тяжелые планирующие бомбы, превращающие украинские позиции в ворох битого военного имущества.